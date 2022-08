De policía a doble de Hollywood: Will Smith tiene un doble latino (VIDEO)

Aunque es común ver a personas que dicen ser dobles de famosos, el parecido que hay entre Yhasual Ávila y Will Smith es sorprendente, sus recurrentes videos virales en Tik Tok y apariciones públicas, siempre deja con el ojo cuadrado a sus espectadores, por su parecido.



El joven latino es originario de Venezuela, actualmente vive en lima Perú, donde acostumbra a recrear personajes de Will Smith, durante sus presentaciones pide ayuda para su hija, la cual tiene una enfermedad llamada hidrocefalia, “Las personas que tengan el deseo de poder ayudarme, se lo agradeceré” menciona el imitador del actor estadounidense.

Entre sus espectáculos, destaca la imitación al personaje de “el príncipe del pop”, y “hombres de negro”.

Al sorprender tanto con sus videos de imitación en TikTok y volverse viral, se ha presentado en canales de televisión, ejemplo de ello fue en el programa de YouTube “Moloko Podcast, donde dijo “Ha sido un cambio en mi vida que no lo esperaba, pero siempre Dios tiene las cosas preparadas. (...) En Venezuela me decían ‘Hombre de negro’”.

No obstante, el mejor imitador en latina de Will Smith no siempre se ha dedicado a ser creación de contenido. Anteriormente, en su país natal, Venezuela, era un policía, sin embargo, por la crisis económica, decidió emigrar junto a su esposa e hija.



