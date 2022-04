¡De terror! Aterrador momento, tiburón muerde la tabla de surf de un hombre mientras el huye por su vida. Video

Australia.- El aterrador momento en que un tiburón tigre muerde la tabla de un paddleboarder y lo arroja al agua, quedó grabado en un video que es capas de sumergir a quien lo ve en una terrible angustia, pues se espero que le pase lo peor al joven.

Brodie Moss, un youtuber de 32 años, grabó el momento exacto en que un tiburón tigre mordió por error su tabla, pues en realidad la pelea era contra una tortuga que andaba cerca del joven, y a quien el depredador marino intentataba cazar.

Brodie, compartió las imágenes con su millón de seguidores de Instagram y en su canal de YouTube YBS Youngbloods, y explicó como ve al enorme tiburón azotándose cerca de la superficie mientras la tortuga trata de escapar de sus fauces.

La persecución continúa junto y debajo de su tabla en el océano frente a Australia Occidental, en un inesperado momento Brodie ve el peligro cerca cuando se encuentra en el medio entre el depredador y la presa.

"Tiburón tigre y esta tortuga: gran enfrentamiento, y estoy justo en el meollo”, se escucha decir al hombre, y continua: "Oh, no sé si estoy en la mejor posición aquí. Oh, estoy entre un tigre y una tortuga. ¡Uh oh!".

Es en ese momento, que el tiburón sale del agua y clava los dientes en su tabla, causando terror al youtuber, quien cae al agua junto con su cámara, la cual intenta rescatar, mientras se apresura para que el tiburón, quizás hambriento, no lo alcance.

Afortunadamente salió ileso en el encuentro y vivió para contarlo, sin embargo, envió un mensaje en su cuenta del Instagram:

"¡Un humilde recordatorio para mí de que es su océano y yo solo soy un visitante!. Me encantan los tiburones y este pequeño accidente no fue culpa de los grandes"

El entusiasta del océano Brodie, ha creado una gran base de admiradores con videos de él acampando y pescando a lo largo de la costa de Australia Occidental, según lo informado por The Sun.