Deja a su esposa e hijos porque "no quiere una vida familiar", pero se niega a irse de la casa

Una mujer compartió su gran tristeza después de que su esposo decidió que ya no quería estar más con ella y sus hijos, porque “no quiere una vida familiar”.

Mediante una publicación en Mumsnet, la madre de dos hijos contó que el padre de sus hijos se separó de ella "hace muchos meses" y está jugando con sus emociones, pues se niega a irse de la casa.

La pareja tiene dos hijos de dos y siete años, pero desde la separación, el padre no ha estado haciendo su parte, afirmó la mujer.

“Hace muchos meses, [el esposo] dijo que sentía que nos habíamos distanciado y que no quería una 'vida familiar', y que estaría mejor solo. Esto me ha dejado devastada porque no sospechaba que algo andaba mal, así que ha sido un completo shock. Todavía estoy completamente enamorada de él y no puedo imaginar una vida sin él. Sin embargo, desde que dijo eso, se quedó en la casa familiar y siguió haciéndome sentir mal”.

“Simplemente llega tarde a casa del trabajo todas las noches y no contribuye a ayudar con los niños (¡aunque casi nunca lo ha hecho!). Ha tenido numerosas estadías en hoteles por su cuenta, realmente no entabla conversación conmigo, nunca quiere hacer nada en familia, duerme en una cama separada. Estoy completamente rota por eso", agregó.

Luego continuó “nadie puede entenderlo, ya que hemos tenido un matrimonio tan feliz y realmente creo que he sido una buena esposa con lo que él no está en desacuerdo. Era incluso mi cumpleaños el otro día y él no hizo nada por eso. No puedo echarlo porque compartimos una casa y él dice que no tiene dinero para quedarse en otro lugar. Me siento como si estuviera atrapada en una casa con un hombre y me está destruyendo”.

La desconsolada mujer pidió consejo a los usuarios del sitio, algunos sugirieron que parece que hay otra mujer en la escena.

“Abogados: hable con ellos sobre cuáles son sus opciones”, “nunca te sentirás mejor ni seguirás adelante mientras él viva contigo”, “Él te está usando, yendo y viniendo a su antojo y tratándote como una mierda. Toma el control, honestamente te hará sentir mejor a largo plazo”. “¿Numerosas estadías en hoteles por su cuenta? Lo siento, pero parece que tiene otra mujer", "Otra mujer", "Revisa su teléfono", fueron algunos de los comentarios que dejaron a la mujer.