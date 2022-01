Deja su carro en el taller de su concesionaria y lo encuentra de paseo en centro comercial

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de que encontró su carro estacionado en un centro comercial luego de dejarlo en el taller de su concesionaria dos semanas antes por presentar algunas fallas.

Fue la ex concursante del programa Guerreros Colombia, Luisa Cortina, la que compartió su experiencia con una concesionaria luego de que encontró su camioneta en un popular centro comercial lleno de maletas, aun cuando ella la había llevado personalmente a que le solucionaran unas fallas que tenía dos semanas antes.

La historia fue compartida por Luisa Cortina a través de sus historias de Instagram, en donde relató que desde el mes de diciembre dejó su auto en el concesionario donde fue adquirido, sin embargo mientras realizaba una sesión fotográfica en un centro comercial le notificaron que su carro estaba estacionado en el mismo mientras ella pensaba que estaba en el taller.

Con su llave de repuesto, fue hasta la camioneta estacionada percatándose de que no se trataba de una confusión, de hecho era su carro el que estaba aparcado y estaba siendo utilizado como transporte personal por alguien más.

“Se supone que mi camioneta estaba en el taller hace un mes y vea dónde me lo encuentro, y aparte estaban de viaje, ¿no?, porque tienen el baúl lleno de maletas ¡Esto es un robo! ¡Me robaron el carro y lo encontré en Fontanar! Y lo peor de todo es que no fue con un taller cualquiera, sino con el concesionario DS Colombia”, dijo la ex concursante.

Expresó que lo que más le preocupaba de lo sucedido, era que el auto hubiera sido utilizado sin su permiso para la comisión de algún delito como ocasiones un accidente o un acto vandálico, ya que ella sería señalada como la culpable de lo sucedido.

Cortina aseguró que de inmediato se acercó a la policía para presentar una denuncia por robo y abuso de confianza.

“Luego de darme cuenta de todo llamé a la Policía y me comuniqué con el concesionario para ver qué estaba pasando, y ellos enviaron un representante legal que, debo confesar, me dio la razón en todo momento porque pues igual yo la tenía. Después de ver esto y saber que pudo haber pasado cualquier cosa con el carro mientras yo no estaba, uno mejor se cura en salud y pone la denuncia. Ya de ahí para allá vamos a ver qué pasa”.

Por su parte, la concesionaria Derco Colombia lamentó por medio de un comunicado lo sucedido, en donde aseguraron que ese tipo de comportamiento “no es usual ni admitido” en la compañía.

“Estamos comprometidos con que lo sucedido en esta ocasión jamás se repita y, de nuevo, ofrecemos disculpas a Luisa (...) Tan pronto tuvimos conocimiento del caso, nos pusimos en contacto con nuestra cliente para ofrecerle una solución que repare y alivie lo sucedido, y el acompañamiento que ella requiera”, mencionó la concesionaria.