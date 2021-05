No le gustaron las chispitas; Mujer se viraliza por pedir reembolso de pastel

México.- Como de costumbre siempre hay un tema de interés en las redes sociales y esta semana arrancó con la denuncia de una mujer de nombre Sonia Mercedes hacia Marina, una repostera, debido a que le vendieron un pastel en buen estado y de buen sabor, pero a su nieto no le gustó.

A través de las redes sociales, la señora Sonia denunció a la joven que le vendió un paquete del día del niño para su nietecito, afirmando que "el pastel estaba malo y no le gustó", por lo que buscaba un reembolso, pero no le fue hecho debido a que lo que sucedió no entraba en las políticas de devolución.

Con capturas de pantalla e información, la señora decidió denunciar a la página, exhortando a sus amigos de Facebook a que "no compren" y que era un precio caro el que pagó, pero no se imaginaba que la expondrían y su denuncia se volvería viral en las redes sociales.

Así es la historia que está causando sensación en redes sociales: La señora Sonia le pidió un reembolso a Marina, la repostera, y su justificación fue porque a su nieto no le había gustado el pastel, sin embargo, "estaba muy rico, el pan súper suavecito y las cremas muy ricas", aseguró. El problema fue que con el paquete que compró le hicieron llegar chispitas de niño y no de niña, lo que no les gustó a sus nietos.

La repostera pidió disculpas por el error, pero no fue suficiente para el cliente, pues quería un reembolso total y hasta su tarjeta le hizo llegar. Así que la trabajadora le pidió hacerle llegar el pastel para proceder a la devolución, pero no fue posible, pues se lo habían comido.

Al notar que el reembolso no sería posible, Sonia Mercedes amenazó a la repostera con denunciarla, incluso acudir a la PROFECO y hasta involucró a otras personas como Romel Pacheco, quienes quedaron evidenciadas tras la publicación de la conversación. Por si fuera poco, la mujer dijo que le quemaría su negocio, pues sabía en donde estaba, comentario del que después se arrepintió y lo justificó diciendo a que no se refería a quemarlo literalmente.

Tras todos los comentarios y ataques que le llegaron a sus redes sociales, la señora Sonia se mostró muy molesta y aseguró que "Necesitas a Jesús en tu corazón" y "que Diosito te colme de bendiciones".

Finalmente, Sonia Mercedes comenzó a enviarle indirectas a la repostera Marina y sus publicaciones se volvieron virales en las redes sociales, incluso, se crearon memes con respecto al tema y hasta el momento no se ha sabido más sobre esta pelea que ha causado sensación en las redes sociales.

