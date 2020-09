Denuncian a pareja por adoptar perritos para alimentar a sus serpientes

Aguascalientes.- Hace algunas semanas cientos de usuarios se unieron para denunciar por medio de redes sociales el caso de una pareja que supuestamente adoptaba perros para alimentar a sus serpientes en Aguascalientes, sin embargo, los acusados identificados como Kevin "N" y Aleh "N" no han dado ninguna declaración al respecto.

De acuerdo a la versión que circula en Internet, la pareja bloqueó las cuentas de Facebook y Whatsapp de las personas con las que hicieron algún trato de adopción para evitar el más mínimo contacto.

Denuncia ciudadana. este sujeto y su pareja solicitan, perros pequeños para dárselos de comer a sus víboras ya borro su Facebook y bloque el celular de las personas que le donamos algún cachorro es necesario que si lo ubicas lo denuncies a las autoridades. no es posible que siga alimentando a sus víboras con los cachorros que le dan en donación y de buena manera con el supuesto de que los va a cuidar en su criadero. Denúncialo", publicó una cuenta llamada The Pandu.

Esta denuncia se ha vuelto viral en los últimos días alcanzando casi dos mil comentarios negativos por parte de los internautas, asimismo la publicación fue compartida casi 30 ocasiones. Fue dentro de la caja de comentarios donde otros usuarios se unieron a la denuncia argumentando que habían vivido una experiencia similar con dicha pareja.

Aparentemente esta pareja utiliza las redes sociales para conseguir perritos, una vez que lo logran pierden todo tipo de contacto con quien les entregó el animal, impidiendo así que pueda haber un seguimiento después de la adopción.

Fue entre cientos de comentarios donde comenzó a circular el rumor de que la pareja utilizaba a los perros para alimentar a sus serpientes, pero es importante mencionar que esto no ha esta demostrado, sin embargo, se les denuncia por al menos 11 perritos entregados en distintas ocasiones de los cuales se desconoce su paradero.

¡Que jamás se les olvide el rostro de estos dos!. ¡NO LE DEN PERROS!. Kevin, el que nada debe nada teme. ¿Por qué no dar la cara?, nadie esta usando tu cuenta, lo sabes, ¡SABES QUE TE VI PERSONALMENTE!, no una, sino dos veces.

Nada pierdes con contestar mensajes. Si nos dices y nos informas donde esta cada uno de los perritos que te han dado te dejamos en paz. Sólo da la cara. No son uno ni dos, van 11 perros contados. Independientemente si tienes o no "víboras" eso no es de mi interés. Mi interés es ¿"DONDE ESTAN LOS PERROS"?, mencióno Karen Marquez, una joven que actualmente se encuentra investigando el caso.