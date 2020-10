Departamento de Salud promueve la masturbación para evitar el contagio de Covid-19

Puerto Rico.- Una publicación de Twitter se ha vuelto viral en Internet, se trata de una recomendación por parte del Departamento de Salud de Puerto Rico, donde sugiere que la masturbación puede prevenir el contagio de Covid-19. "La masturbación es uno de los métodos preventivos de contraer enfermedades mediante el sexo. Aquí te compartimos cómo este acto te podría ayuda a evitar contagiarte de covid-19", se lee en el comunicado junto a la imagen de una mano sosteniendo una mandarina, haciendo referencia al acto.

Asimismo, la recomendación pide a los usuarios que se laven las manos antes y después, al igual que cualquier juguete sexual que se utilice en la actividad.

Según la agencia, hasta el momento no hay ninguna evidencia de que el virus que causa el Covid-19 se transmita a través del semen o de los fluidos vaginales, pero el virus se ha detectado en el semen de personas que se han recuperado, o se están recuperando.

Cabe señalar que dicha información es oficial ya que corresponde al Centro Nacional de Vacunaciones y Enfermedades Respiratorias, División de Enfermedades Virales, sin embargo, la publicación generó polémica en Twitter, desatando todo tipo de comentarios, al grado que la dependencia de salud optó por eliminarla.

Esta es la imagen que más tarde sería eliminada por generar algunas ofensas/ Twitter

Horas más tarde, el Departamento de Salud emitió un comunicado al respecto, donde aclaró que toda la información que se publica en sus redes sociales es validada por fuentes salubristas oficiales, expertos de salud y epidemiólogos. Además que el único fin es promover su compromiso con la población, ofreciendo información útil en estos tiempos de pandemia.

A pesar de que nuestra única intención es educar y prevenir, la publicación resultó ofensiva para algunos sectores de la población, por lo que se decidió retirar la misma para evitar que el mensaje de orientación sea empañado por distracciones adicionales", dice el comunicado.

Como era de esperarse, se originó un intenso debate entre los internautas donde algunos aseguraban que la fruta en la imagen "estaba fuera de lugar", además que era algo ofensivo por tratarse de un tema íntimo, mientras que otro grupo se molestó argumentando que "la educación sexual no debe ser una ofensa". "La salud no debe ser tabú, un paso adelante, dos para atrás", "la salud pública nunca debe tomar un segundo lugar, porque ofenda a alguien. Al contrario, se difunde más información sobre el tema, para así educar a la población. Lo quitaron porque ofendieron a su base religiosa y no quieren perder más votos. Seamos directos", fueron algunos de los comentarios.