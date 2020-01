Descubre lo que su novio hace mientras ella duerme y causa terror en redes

EEUU.- En redes sociales circula lo que resulta para muchos un video terrorífico, ya que muestra a un hombre con un comportamiento bastante extraño mientras su pareja duerme.

La mujer instaló una cámara de seguridad en su recamara para ver lo que su novio hacía por las noches, cuando vio las imágenes quedo totalmente en shock.

Toco comenzó cuando el hombre se quejaba todas las mañanas de no haber podido dormir adecuadamente. Después de haber intentado varios remedios, la curiosidad de la mujer, la orilló a colocar la cámara para ver que sucedía.

En la grabación, se puede ver al hombre levantarse de la cama en varias ocasiones, dar algunas vueltas, quedarse mirando fijamente a su novia por un buen lapso de tiempo e incluso hablar y gritar algunas palabras.

Afortunadamente no se trataba de alguna posesión demoníaca, si no que el joven padecía de sonambulismo y es por eso que no lograba descansar por las noches.

El video de difundió en redes sociales y rápidamente se volvió viral, pues a pesar de tratarse de algo "normal", no deja de ser bastante perturbador.