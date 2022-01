Desean que la vacuna me mate: Leonardo Schwebel denuncia amenazas de muerte por estallar contra antivacunas

Guadalajara.- Leonardo Schwebel, el presentador de noticias que se volvió viral por arremeter contra los antivacunas, aseguró que ha recibido amenazas de muerte y deseos de que la vacuna contra Covid-19 lo mate tras sus polémicas declaraciones.

En entrevista con Telemundo, el presentador mexicano de Telediario afirmó que a través de redes sociales ha recibido felicitaciones y muchas amenazas por haber insultado y gritado a quienes se niegan a utilizar cubrebocas o vacunarse contra Covid-19.

El comunicador detalló que entre las amenazas recibidas ha habido gente de México y otros países de América Latina que le desean que la vacuna lo mate, pero también le han dicho que lo asesinarán cuando lo vean.

"Me han amenazado a través de las redes sociales, han dicho que la próxima vez que me vean me van a matar, han dicho que esperan que la próxima vacuna me mate y semejantes cosas así, además de insultos no solamente de mexicanos", explicó Leonardo Schwebel.

En entrevista por videollamada, el periodista aseguró que no siente miedo por las amenazas recibidas, pero intenta cuidarse un poco más de lo normal, pues no descarta la posibilidad de encontrarse con algún "loco fanático" en la calle.

"No tengo miedo, lo único pues es que trato de tener un poco más de cuidado de lo normal, porque no sabes en qué momento te puedes encontrar en la calle a algún loco fanático que se molestó por mi comentarios y ve tú a saber qué sean capaces de hacer", comentó.

Leonardo recordó que dos años atrás, durante el inicio de la pandemia, ya había comentado ante las cámaras la necesidad de utilizar cubrebocas como medida de prevención contra el Covid-19, tras lo cual una persona desconocida le escupió en la calle con la intención de contagiarlo. "Mucha gente no sabes de qué es capaz", advirtió.

El presentador de noticias también se quejó de que ante las teorías de conspiración que se difundieron sobre la pandemia, ninguna autoridad como la Organización Mundial de Salud (OMS) ni científicos se atrevieron a poner sobre la meta el debate del uso de cubrebocas.

A manera de ejemplo, criticó que la tercera parte de los 5 millones de habitantes de Guadalajara no se han vacunado o tienen una sola dosis de vacuna, por lo que pueden contagiar a cualquiera, aunque cabe aclarar que las vacunas no impiden los contagios.

Leonardo Schwebel se volvió viral tras estallar contra las personas que se niegan a usar cubrebocas. Foto: Captura de Telediario

A petición del entrevistador, Leonardo Schwebel envió un mensaje a la comunidad latina de Estados Unidos, a quienes pidió que se pongan el "maldito cubrebocas" para evitar contagios y eviten pelear con personas antivacunas, advirtiendo que "la gente tonta va a seguir siendo tonta".

"Pónganse el maldito cubrebocas para evitar contagios, no se peleen con los antivacunas, la gente tonta va a seguir siendo tonta toda la vida", pronunció entre gritos.

El presentador acusó a la OMS, la ONU y los gobiernos de ser cómplices del aumento de contagios, incluyendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien criticó por no utilizar cubrebocas en sus Mañaneras y acudir a reuniones estando contagiado.

"Hay que poner el tema en la mesa, hay que discutir que la OMS rebasada, la ONU no sirve para nada, gobiernos son cómplices de toda esta situación, incluyendo al presidente de México, que ha sido irresponsable de presentarse a Mañaneras sin cubrebocas, de tener reuniones con covid y le vale queso, obviamente hay mucha gente que está influenciada por este tipo de personas", aseveró.

Estas son las declaraciones del comunicador tras volverse viral en redes sociales por llamar "imbéciles" y proferir otros insultos contra quienes simpatizan con el movimiento antivacunas, culpándolos de la pandemia.

"La libertad no te da derecho a fregar al prójimo. ¡Ustedes malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo! ¡Sí tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas!", dijo a gritos ante las cámaras de Telediario.