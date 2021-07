Desgarrador video de una madre que llora de dolor mientras su hijo se desangra en Cuba

Cuba.- Así se escucha el dolor de una madre cuyo hijo se encuentra agonizando, luego que al parecer se desangra tras una golpiza "régimen de Miguel Díaz-Canel", según se denuncia en un video, sin embargo, hay madres que ni siquiera saben de sus hijos, pues a muchos han encarcelado tras las protestas en Cuba.

En un video que circula, a manera de denuncia, se puede ver como una madre colapsa, ante la posibilidad que su hijo muera sin poder hacer nada por él, mientras, un hombre habla y denuncia la dictadura de la que son víctimas los cubamos.

Como esta mujer varias madres están sufriendo; frente a la estación de policía de El Capri, en la periferia de La Habana, una mujer llora de angustia por la suerte de su hija, detenida el lunes durante la protesta que estremeció ese barrio humilde.

A mi hija se la llevaron ayer y no sé nada de ella, pero no diré más, ni quiero que me filmen, dice con agotamiento y temor.