Despedida: Hombre pasea a su perro antes de la eutanasia y enternece las redes sociales

Reynosa, Tamaulipas.- Un hombre eterneció las redes sociales luego de que su caso de volviera viral, se trata de el dueño de un perro diagnosticado con cáncer que lo despidió con un paseo antes de la eutanasia, el conmovedor hecho ocurrió en la ciudad de Reynosa.

No cabe duda que mientras algunas personas maltratan, abandonan y hasta matan a sus mascotas, por fortuna existen quienes aman a los fieles animales.

Este es el caso de "Mace", un perro con cáncer terminal, a quien su dueño le llora en redes sociales. Sin tener más datos sobre el hombre y su perro, en redes sociales se puede ver la historia de amor entre ambos.

"Con mi corazón destrozado y mi alma llena de dolor me despedí del mejor amigo canino que he tenido "EL MACE", el macermoso, El macenamorado de su amo, mi amigo de 4 patas en una lucha contra el cáncer y mucho sufrimiento tuve que aceptar que lo sacrificaran para q dejará de sufrir ... Pero sin antes darle un último paseo en carro como le gustaban y un momento sólo para nosotros dos, dándole las gracias por ser tan noble, leal y amoroso conmigo y mi familia... Se me fue el mejor perro que he tenido... MI MACE! MI MACERMOSO! JAMAZ LO OLVIDARÉ! MI AMIGO", circula en redes sociales.

El dueño del perro le dio un lindo paseo por toda la ciudad a bordo de una camioneta y lo describe como leal, amoroso con él y su familia.

Luego del paseo el dueño de "Mace" lo llevó a que le practicaran la eutanasia para aliviar su dolor por la enfermedad.