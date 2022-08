Despide a empleados y el director ejecutivo de la empresa termina llorando en LinkedIn

" Lo siento, tu publicación me causa malos sentimientos. Se trata más de TUS sentimientos y no de los sentimientos de las personas que tuviste que despedir. Eso se parece un poco a la autocompasión", comentó otro internauta.

"¿ Por qué no recortar tu salario o no tomar uno hasta que al empresa vuelva a estar donde necesitas que esté?".

"Siempre hemos sido un negocio primero para las personas. Y siempre lo estaremos. En días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo se preocupara por el dinero y que no me importara a quién lastimó en el camino. Pero yo no. Estoy seguro de que hay cientos y miles de personas como yo".

"Esta será la cosa más vulnerable que jamás compartiré. He ido y venido si publicar esto o no. Solo tuvimos que despedir a algunos de nuestros empleados "

