Despiden a Joven por presumir en TiKTok que tiene el trabajo más fácil y con buena paga del mundo

Reino Unido.- El encontrar un buen empleo es algo complicado, ya que no siempre las jornadas laborales son los más relajadas y en otros aunque la carga de trabajo no se tan grande el sueldo no llega a ser tan bueno, sin embargo hay casos excepcionales como el de Ollie Tutt un joven que entusiasmado por su empleo decidió presumir que tenía el trabajo más fácil del mundo, pero poco después fue despedido por compartir el video en la red.

El joven de 19 años compartió el video en su cuenta de TikTok @olliedtutt en donde relató que tenía el mejor empleo y con una excelente paga, tomando en cuenta que no era un trabajo desgastante.

“Si quieres un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco (otra compañía), Sainsburry’s y haz estos malditos repartos”, mencionó el joven y continuó, "es posiblemente el trabajo más fácil que tuve, el mejor pagado y me cuidad".

El joven también contó que no era un trabajo conflictivo ya que todos los cientos recibían los pedidos encantados y casi toda la jornada se la pasaba conduciendo en la carretera y también recomendó no trabajar en supermercados ya que esos empleos eran una "basura" muy aburridos.

Hasta ese momento, no había ocurrido nada en su trabajo, fue hasta que el video se volvió viral que los encargados de la empresa lo mandaron llamar, según mencionó el joven en otro video.

Ollie Tutt relató que sus jefes le mencionaron que en realidad el publicar videos sobre su trabajo no es un problema, sin embargo, le llamaron la atención por insultar en el video y aunque en ese momento todo quedó ahí, el joven mencionó que al poco tiempo lo echaron de la empresa por "mal comportamiento y desprestigio".