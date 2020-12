Despiden a enfermera tras confesar que no usa cubrebocas

Estados Unidos.- No son pocos los médicos y especialistas en salud que recomiendan a sus pacientes evitar comer comida poco saludable mientras que ellos mismos no dan el ejemplo de ello. A veces las contradicciones entre lo que se recomienda y lo que se hace es algo inexplicable porque carece de sentido. Algo así sucedió con una enfermera de Oregón, Estados Unidos, quien en un TikTok declaró no usar cubrebocas, por lo que cuando el video se hizo viral fue suspendida por parte del hospital en donde laboraba.

En los tiempos que corren, aun y cuando la vacuna del Covid-19 esté más cerca que nunca, una de las medidas más efectivas y, por ello, recomendadas, es y seguirá siendo el cubrebocas ¿Para qué sirve? Ya lo han explicado muchísimas veces y, sin embargo, hay personas que prefieren no usarlo, exponiéndose al contagio a sí mismas y a los que las rodean, pero el problema se agrava cuando eres parte del personal de salud en un centro hospitalario.

Ashley Grames era enfermera en el área de Oncología del hospital Salem Health ubicado en Oregón, Estados Unidos. La hoy ex enfermera publicó haces unos cuantos días un video en la plataforma virtual TikTok, mismo que provocaría la indignación de los usuarios de redes sociales.

En el archivo multimedia se puede ver a Grames vestida con su uniforme y un estetoscopio, mientras de fondo se escuchan gritos de pánico. Ashley escribe “cuando mis colegas se enteran de que todavía viajo, no uso cubrebocas cuando salgo y dejo que mis hijos vayan a citas de juego”, dando a entender con ello que sus compañeros de trabajo, personas responsables ante la pandemia de Covid-19, se escandalizaban cuando ella les decía que no acataba las medidas de contención y prevención del coronavirus.

A pesar de que el video de TikTok ya fue eliminado, del mismo modo que el perfil de la enfermera (Loveiskind05), muchos usuarios alcanzaron a retomarlo para poder hacer parodias criticando con ellas las poco sanas costumbres de la enfermera.

La usuaria @amandabutcher2 retomó el video de la enfermera para criticar las acciones de Ashley Grames/ Fuente: captura de pantalla

Por sí las criticas en Internet no fueran suficiente para Grames, el video llegó a las manos de la nieta de una de sus pacientes de tratamiento por cáncer. Aunque la mujer no estaba muy segura de que la enfermera atendiera a su abuela de 83 años, lo cierto es que lo compartido por Ashley le pareció grotesco y aterrador, por lo que decidió compartir su queja a la que le adjuntó el video de la enfermera.

“La pandemia siempre fue una preocupación, como, ‘¿qué pasa si contrae COVID porque tiene que ir a este hospital varios días a la semana para estos tratamientos?’ Pero la idea de que podría haber venido de alguien que se suponía que estaba cuidando de ella fue como, ‘wow, está bien, gracias’", fueron las palabras con las que la nieta expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que podría estar su abuela.

Tras que el video se hiciera viral y los comentarios de reclamo no pararan, el hospital de Salem, Health dio a conocer mediante un comunicado en su página de Facebook que la enfermera Ashley Grames había sido retirada de su empleo.

Hospital Salem Health informa que la enfermera Ashley Grames fue despedida por video de TikTok en donde mencionaba que no usa cubrebocas/ Fuente: captura de pantalla

“Ayer, una enfermera empleada en Salem Health publicó un video en las redes sociales que mostraba un desprecio arrogante por la gravedad de esta pandemia y su indiferencia hacia el distanciamiento físico y el uso de cubrebocas fuera del trabajo. […] Esta persona no habla en nombre de Salem Health y ha sido puesta en licencia administrativa en espera de una investigación”, se argumenta en el texto.

Cabe señalar que entre los comentarios de la publicación del hospital Salem Health sobresale el de la propia Ashley, quien se disculpó por su video en TikTok, afirmando además que este "fue sacado de contexto", de ahí que "no debió tomarse en serio". Grames aprovechó para anunciar que dará una entrevista en la televisión en la que buscará poder explicar todo.