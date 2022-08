Devota va al mercado y PELEA por NO PAGAR porque "DIOS le dijo que no lo hiciera"

Una ferviente devota cristiana acudió al mercado con la intención de que llevarse una bolsa surtida de alimentos sin pagar ni un peso por ellos, pues Dios le había dicho que así sería, dijo.

Se trata de una madre desesperada que dice estar llena de hambre e incapacitada para trabajar, además de no tener quién la provea, por lo que acudió a Dios para pedirle ayuda. Con los fuertes aumentos de la inflación, se le ha venido dificultando aún más el poder adquirir los alimentos.

"No lo voy a pagar" dije la mujer religiosa, "no se lo doy si no lo compra", le responde el vendedor del mercado, "¡No! Tú me lo tienes que dar".

La señora se rehúsa a pagar un solo peso por los alimentos, diciendo que fue Dios quien le dijo que fuera y le daría los alimentos.

"Porque yo estaba orando y Dios me dijo: ve al (inaudible) y toma las cosas que necesites porque yo te las voy a dar", dijo la mujer.

"Usted me está diciendo que Dios le dijo que viniera a comprar mi comida gratis", dice el vendedor y le retira la bolsa con alimentos. "Yo no tengo ni un centavo", le responde la mujer y le exige que regrese la bolsa.

"Yo no le voy a dar ninguna bolsa (...) si usted quiere que yo le dé la bolsa usted tiene que pagar", le dice contundentemente el vendedor.

"Yo estaba orando de rodillas y Dios me dijo (...) no tengo qué comer, ¿qué quieres que haga?", le replica a la mujer.

Varias personas comienzan a involucrarse y reírse de la señora porque estaba exigiendo los alimentos de forma gratuita.

"No tengo con qué pagar, yo no trabajo", se excusa la mujer, el vendedor, que irónicamente tiene una camiseta con la leyenda "Cristiano", le responde: "Y yo qué tengo que ver con eso. ¡Vaya a trabajar!".

La mujer dijo ser madre de varios hijos y no tener la capacidad de trabajar porque debe cuidar a sus pequeños.

Agregó que no tenía a nadie que le pagara el surtido del mandado, pero Dios la había iluminado señalándole que fuera al mercado ese día en donde la proveería.

Argumentando que tenía mucha hambre, otra mujer que había estado escuchando el pleito entre la devota y el vendedor del mercado, pregunta cuánto cuesta la bolsa de mandado de la mujer.

Son 100 mil pesos, le responde el vendedor. Sin pensarlo, la buena samaritana saca un billete de alta denominación y le paga la bolsa de comida a la devota.

Las imágenes pertenecen a Colombia, donde la creciente inflación ha estado causado aumentos en los precios de los alimentos e impacta a la economía familiar.

Al final, la mujer creyente que se aferraba a no pagar obtuvo justamente lo que dijo que ocurriría porque Dios se lo dijo: Que tendría un surtido de alimentos sin pagar un centavo por ello.

Algunos criticaron que la mujer religiosa no le dijera ni las gracias a la buena samaritana, que después de pagar se fue. ¡Gloria Dios!, agradeció la devota al Ser Supremo sin ver a la mujer que le pagó la cuenta.