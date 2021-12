Digno de presumir: joven termina su carrera gracias al puesto de ropa usada de su mamá y se siente orgulloso

Terminar una carrera universitaria no es fácil para todos a muchos les cuesta más que otros por su estado económico pero pese a eso algunos logran seguir y titularse, este es el caso de un joven de nombre Enrique Zapata Reyes, quien logró ser un profesional gracias al puesto de ropa usada de su mamá.

El gran logro del estudiante de terminar su carrera lo presumió en redes sociales, pues el camino fue cansado y a veces quiso rendirse pero con el apoyo de su madre todo fue posible.

Enrique compartió recientemente en su cuenta de Facebook su emotiva historia de superación, la cual se viralizó inmediatamente, pues muchos de los usuarios se identificaron con él. De acuerdo con la información del perfil fue en Coahuila donde ocurrió el exitoso logro.

Leer más: Cientos de haitianos provocan caos en vialidades por permisos en Nuevo León

De acuerdo con lo publicado por el joven, logró terminar una ingeniería gracias al puesto de ropa usada de su madre en el tianguis.

El ahora Ingeniero publicó lo siguiente en su perfil de la red social: "Dios es muy bueno con nosotros, hace días recibí mi título como Ingeniero y quise tomarme está foto en el toldito de la pulga con mamá, dios sabe cuántas veces de esa venta salió para camiones, material, libros, copias, etc. Muchas veces vendimos justo para el camión o un poquito más pero Dios nunca nos dejó, agradezco a cada persona que nos compró un prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etc porque me ayudaron a qué este sueño fuera posible, además de todas las personas que me ayudaron en todo que siempre estuvieron para mí el título es de ustedes de igual forma, quiero invitar a través de esta publicación que sigamos #Consumelocal no sabemos si el elote, empanada, agua fresca, rifa o demás, sea para nuestros futuros ingenieros , arquitectos, doctores, maestros, etc".

Leer más: Bomberos apagan incendio de casa e intentan salvarle la vida a dos perritos en Chihuahua

El conmovedor post del orgulloso joven hasta el momento suma más de 80 mil me gusta, se ha compartido 52 mil veces y tiene casi 2000 comentarios. ¡Felicidades Enrique!