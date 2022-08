Dijo “vístima” y la vida de una mujer se llenó de memes, bullying y depresión. Esta es su historia

Santiago, Chile.- Luego de hacerse viral por decir "vístima" en lugar de "víctima", la vida de la chilena Elizabeth Ogaz, ya no fue la misma.

Originaria de La Calera, esta mujer se hizo famosa en 2019 cuando se refería a María Inés Facuse, la entonces esposa de Sergio Jadue, directivo del fútbol chileno procesado por corrupción en el escándalo del "FifaGate".

Su frase popular "No te hagas la vístima" se esparció por las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, en donde los memes con su imagen no faltaron y se esparcieron en todo el mundo. Incluso las personas empezaron a utilizar esta frase para bromear entre ellas y mantener conversaciones.

¿Cómo cambió su vida luego de la frase?

Después de tres años, la mujer cuenta que fue atacada por personas que la reconocen al verla en las calles y le hacen comentarios agresivos, le piden fotos y hasta la agreden.

“Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme”, mencionó Elizabeth a Chile TV.

”Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mi me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie”, agregó al programa ‘Viva la Poli’.

"Esto para mí no es gracioso. Yo tengo un problema con mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras", aclaró. "Me siento mal porque casi no puedo salir a la calle.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para Elizabeth, ya que varias clínicas le ofrecieron un tratamiento dental completo sin cargo para ella y su familia. Además, recibió donaciones de autoridades locales que buscan ayudarla.

Destapó maltrato laboral, pero a Elizabeth le fue peor

En 2019, la mujer trabajaba como empleada doméstica de María Inés Facuse, la ex esposa del ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile Sergio Jadue, el cual fue denunciado por su esposa debido a violencia doméstica, pero él la denunció por supuestos maltratos a la hija que tienen en común.

Elizabeth dio su testimonio sobre este caso a nivel nacional revelando haber padecido maltratos por parte del matrimonio, así como sueldos sin cobrar. De esta manera, habló sobre el caso Facuse, pero en la entrevista dijo "vístima" y todo cambió en su vida.

Su reaparición

En agosto del año pasado, fue una de las presentadoras de los Giga Awards, un evento que congrega a los mejores creadores digitales de Chile para otorgarles un reconocimiento por su trabajo.

Ogaz se presentó cantando el ‘Mix Vístima. Ella apareció en el escenario con diferentes bailarines y luego ofició como la conductora de la categoría Mejor cuenta memes. Asimismo participó en varias campañas publicitarias que le dieron un alivio financiero, luego de sufrir consecuencias económicas por la pandemia en el año 2020.