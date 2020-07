Diputada baila reguetón en el congreso para Tik Tok y crea polémica

México.- La diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori causó polémica en internet después de subir un video a su cuenta de Tik Tok.

En las imágenes se le ve en las instalaciones de la Cámara de Diputados haciendo coreografía a la canción de reguetón "4K" de El Alfa, Darell y Noriel, en la cual, entre otras cosas finge hacer disparos.

En el material audiovisual se puede observar a la mujer parada justo frente a la bandera nacional, para después comenzar a caminar sesualmente por un pasillo mientras realiza algunos movimientos con los brazo.

La ex conductora de radio aseguró que la grabación la efectuó sin hacer ruido y fuera de horarios de trabajo, aún así, sus detractores opinaron que es una falta de respeto al recinto.

Cabe destacar que no es la primera ocasión que se ve envuelta en polémica, en 2018 subió un video a Twitter donde reclamaba a las mujeres que amamantan a sus bebés en público, después de que una lo hiciera frente a su esposo.

Tienes muy hermosa la chichi, pero no deja de ser una chichi...pero mi esposo estaba ahí y yo no quería que mi esposo viera otra chichi que no fuera la mía, la verdad me sentí muy mal, dijo Salvatori.