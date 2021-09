¿Discriminación? Maestro expulsa de clase a alumnos con mal internet (VIDEO)

CDMX.- El mal internet de algunos alumnos durante una clase del CECyT N° 1, en Ciudad de México, inició una fuerte discusión entre un estudiante y el profesor Juan Luis Medrano Wong.

El hecho quedó grabado en un video que comenzó a difundirse en redes sociales bajo el argumento de discriminación por parte del maestro, así como de poca tolerancia ante los diferentes recursos económicos de sus pupilos.

“Si tienen problemas con su Internet, van para afuera”, dijo el profesor durante una clase virtual de la materia Automatización Industrial, palabras que provocaron la respuesta casi inmediata de Alán Parangueo.

El joven no se quedó con la boca cerrada y explicó al docente que "no todos tenemos las mismas posibilidades", haciendo referencia a que algunos de los alumnos no podían contratar un mejor interner o comprar una buena cámara.

Además, el estudiante consideró la actitud del maestro como injusta.

"No creo que sea justo soportar sus actitudes en cuanto a la reunión, porque no todos tenemos las mismas posibilidades de tener que estar aquí...no todos tenemos que soportar que nos saque de la reunión", dijo.

Juan Luis Medrano Wong replicó las palabras de Parangueo, respondiendo casi de forma inmediata e incluso interrumpiendo su mensaje. Le dijo que él también se encuentra en la clase por sus medios.

Leer más: Padre levanta una hostia y se ilumina en plena misa, feligreses creen que es un milagro

Cabe destacar que el maestro no tenía la cámara web encendida, hecho que fue señalado por el alumno y pareció solo generar más molestia ya que el docente lo expulsó de la reunión virtual.