Diseñadora mexicana usa trapo de cocina para hacer falda y la vende en más de 2 mil pesos

La empresa llamada Cecilia México, provocó revuelo en redes sociales al poner en venta prendas con un precio inaudito de $2,500 pesos más el envío, pues les sorprendió puesto que el material tiene parecido a las jergas que los mexicanos usan para limpiar

Los diseños de Cecilia Calderón Rangel, fueron compartidos en Instagram por la cuenta de la empresa @cecilia.mexico, al mostrar su nueva colección “Textiles mexicanos para la casa y el cuerpo”, los internautas al ver las prendas empezaron a hacer memes, bromear, dar duras críticas, incluso comentan que la jerga es la nueva moda whitemexican, no solo porque la tela se parece al material de la jerga, sino también por que la jerga cuesta menos de 20 pesos.

Aunque la colección fue publicada desde 2018, fue hasta este mes que las prendas que cuestan más de 2 mil pesos se hicieron virales, por lo que los usuarios al llenar de mensajes a la página al ser un precio excesivo para un material que los mexicanos usan como limpieza para su hogar.

A lo que la empresa Cecilia México en su cuenta de Instagram, como respuesta subió la fotografía de una modelo que porta sus prendas, junto a la descripción “La creatividad es de pocos, bocas hay muchas”.

Por lo que los internautas rápidamente hicieron comentarios: “Ya sé cómo justificar mi falta de creatividad”, “ Si que desbordas creatividad”, “Mamá no me regañes, no trapee porque la morra se llevó la jerga para su outfit, deja ver si me la regresa”

La prendas se vendían en la cuenta de Instagram @mazu.coleccion, por lo que los usuarios de redes sociales también fueron para allá, comentaron: ¿Y las jergas?, por lo que los administradores de la pagina comentaron “Hola, perdón nunca hemos manejado tela jerga… pero tenemos otras telas y productos por si te interesas”

Así fue como la marca mexicana se hizo viral al vender prendas con material parecido a la jerga a un precio mayor de $2,000.00, pues algunos pensaban que en era una broma debido al exorbitante costo.