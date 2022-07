¿Distrae a los pacientes? Enfermera con 'cuerpazo' es criticada por su uniforme

Una joven enfermera de Texas, Erika Díaz, se volvió viral en internet después de defenderse porque constantemente le dicen que "viste inapropiadamente su uniforme".

Harta de las quejas, la joven mujer de 22 años aseguró que solo usa su uniforme como todas, y no es nada inapropiado tener caderas y pechos.

"Algunos solo tienen un problema con mi cuerpo... soy baja y pequeña. Pueden decir que mi cuerpo es falso todo lo que quieras, no lo es"

Dijo Erika en un video clip que subió a redes sociales.

La joven enfermera constantemente es criticada por su forma de vestir, algunos señalan que "distrae a los pacientes".

"Tengo 2 trabajos, soy voluntaria y todavía estoy estudiando. Estoy dedicando mi vida a la mejor de los demás y las opiniones de cualquier son irrelevantes"

Dijo en el video, Erika Díaz además de voluntaria como enfermera también trabaja en una tienda departamental.

Entre sus seguidores, algunos le han dicho que simplemente debería "comprarse una talla más grande".

Te recomendamos leer:

Otros le dicen que no es nada "profesional" su forma de vestir, la joven se defiende diciendo: "No estoy usando maquillaje, me hago las uñas o me peino".

A pesar de las críticas, la joven enfermera ha llegado hasta los 25 mil seguidores en Instagram y varios miles en TikTok, en donde sube sus mejores outfits.