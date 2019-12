Don Beto fue estafado y su triste historia se hizo viral

México.- Una historia que circula en redes esta conmoviendo le corazón de las personas has al llanto, se trata de la publicación de una usuaria, donde que el protagonista es el señor Alberto Vale Avitia, mejor conocido como Don Beto, quien fue terriblemente estafado.

América Leal en su Facebook, cuenta que recientemente fue estafado por uno de sus compañeros de trabajo que le dejó una deuda de más de 20 mil pesos en dos tiendas departamentales muy conocidas.

De acuerdo con el testimonio de la chica, Don Beto trabaja temporalmente en la construcción de una sucursal de Coppel en la ciudad de Loreto, en Baja California Sur, lugar en donde lamentablemente este hombre fue presuntamente estafado por un hombre llamado Fernando Amador Escobar, que trabajaba como paramédico en la misma obra y quien le pidió prestados 19 mil pesos al señor Beto.

No conforme con eso y a base de engaños, Amador Escobar llevó a Don Beto a ciudad Constitución, a 2 horas de distancia, para que le sacara un crédito en Coppel, con el cual según iba a pagar su deuda en Banco Azteca, además de un celular. Cuando llegó el momento de dar los abonos en Coppel, Don Beto ya no encontró a Fernando Amador en la obra.

Don Alberto, quien vive en un camper, acude todos los días al Ministerio Público para que le ayuden a encontrar a la persona que le robó, pero ahí siempre le dicen que no lo pueden ayudar en su caso. Al señor le urge terminar con el problema, pues al tener trabajo hasta diciembre no sabe qué hará cuando ya no tenga una fuente de ingresos.

La chica que difundió la historia de Don Beto, no lo hizo solo para informar, sino que su intención iba mas que eso, y era ayudar al pobre señor, quien se encontraba desesperado debido a su situación económica.

“Solo me queda pedir ayuda a ustedes, para apoyar al señor Beto aunque sea con 1 peso que les sobre para que pueda salir de esta bronca, es navidad, el mes donde todos dicen que se respira unidad, hermandad y amor”, escribe América Leal en su post de Facebook, el cual se ha compartido considerablemente.

Otra de las personas que compartieron la historia, fue Gladys Lizeth Ríos, quien además conoce a Don Beto y se dio a la tarea de ayudarlo y acompañarlo hacer todas las diligencias para que el señor pudiera solucionar su situación.

Afortunadamente, varios usuarios de redes, despues del post, comenzaron ayudar a Don Beto, haciendo donaciones a sus cuentas bancarias que fueron posteadas por América Leal.

América se ha encargado de comunicarles a las personas que de todo corazón han ayudado a Don Beto, que su dinero es bien usado, y ha estado rindiendo cuentas por medio de su red social.

“El señor Alberto acaba de venir y le checamos su cuenta y la cara llena de felicidad que puso al ver y sentir todo el amor que esta recibiendo, no tiene precio”. escribió en el post, en donde subió un ticket que muestra los montos de algunas transacciones que se han hecho a su cuenta de Banco Azteca.