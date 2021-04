Dragon Ball oficialmente está fuera de la televisión española por infringir políticas de género

Valencia, España.- Ni las 7 esferas del dragón pudieron salvar a Dragon Ball de ser cancelado oficialmente en España por violentar las políticas de género dando menos importancia al papel de las mujeres dentro del anime. Esta cultura de la cancelación se ha hecho cada vez más fuerte luego de que logró que personajes como "Pepe Le Pew" y "Speddy González" también fueran cancelados.

Luego de que se había comenzado a hablar desde hace algunos días con la posibilidad de que el anime de Dragon Ball podría salir de la programación de televisión publica en Valencia, ahora se ha hecho oficial que ya no será más televisada luego de que se decretó que el anime, violentaba duramente las políticas de género de la región (Valencia) por lo que ya fue sacado del aire.

Fue la cadena A Punt quien decidió que el anime no cumple con sus estándares para ser televisada para el público infantil ya que consideran que envía un mensaje incorrecto al tratar de menor forma a las mujeres. La lucha para cancelar Dragon Ball inició desde el mes de marzo cuando la vocera de la comisión COMPROMIS (Un Partido Político en Valencia), Mónica Álvaro solicitó que Valencia retransmitiera el anime en su televisión abierta.

Ahora casi un mes más tarde, el Director General de A Punt, Alfred Acosta ha rechazo la propuesta ya que considera que no es apta para los menores de edad, por lo que oficialmente Dragon Ball ya no estará más en Valencia hasta que se cambie los estatutos o las escenas que puedan ser consideradas "machistas" sean censuradas o eliminadas.

Oficialmente es el único lugar donde el anime ha sido cancelado, en México pasó algo similar pero las nuevas ediciones de la serie han sido mucho más cautelosas al momento de mostrar algo en televisión. Las primeras emisiones de Dragon Ball y Dragon Ball Z se mantuvieron por muchos años con su contenido original pero conforme pasó el tiempo se hicieron cambios como la exclusión de la sangre, ahora los personajes no muestran heridas fuertes.

La decisión evidentemente causó la molestia principalmente en España con los fans de Dragon Ball quienes se quejaron que no entendían aun de lo que trataba la serie, incluso la molestia traspasó fronteras y llegó a más países como México donde no aceptaron la decisión que deja vulnerada la elección de que contenido es bueno ver y cual no ya que a su consideración las mujeres dentro de la serie incluso tienen un papel mucho más relevante que los propios hombres.