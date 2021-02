Dulce venganza: Joven en Tik Tok hace destrozos en la casa de su ex novio infiel

Joven víctima de una infidelidad por parte de su pareja (ahora ex pareja), grabó un Tik Tok con su dulce venganza, haciendo destrozos en la casa de él con un nada tierno mensaje.

La infidelidad es sin duda una de las peores cosas, si no es que la peor, que puedes cometer a tu pareja, y hay quienes no toman para nada a juego los engaños por parte de una persona que se juraba exclusivo a su novia o novio. Mientras algunos pueden reaccionar con tristeza o llanto al saber que su pareja fue infiel, otros no se quedan con los brazos cruzados y llevan las cosas a otro nivel.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Eso segundo es el caso de esta usuaria de Tik Tok, quien con su venganza a su ahora ex novio se volvió viral, pues lo que hizo de seguro es algo con lo que a muchos les hubiera encantado desquitarse al enterarse de una infidelidad.

“Tal vez la próxima vez lo piense mejor antes de ser infiel”, reza la canción ‘Before He Cheats’ de la cantante Carrie Underwood, misma que puede escucharse de fondo en este Tik Tok que ahora es viral dentro de la plataforma.

Sin duda, la creadora eligió la banda sonora para finalizar este drama de pareja, que terminó por acabar con su relación, y es al ritmo de esa misma canción que ella jugó su venganza en contra de su ex novio infiel.

La joven usuaria de Tik Tok, de nombre Ashley, se tomó bastante a pecho el darse cuenta de que su pareja no era tan fiel como le juraba que era, y el coraje que tenía por el hecho lo desquitó en un video que grabó para su cuenta.

Te puede interesar: ¿30 y... 70? Pareja de TikTok demuestra que para el amor no hay edad

La tiktoker se metió a la casa de quien era su pareja, y con uso de un martillo comenzó a hacer destrozos en una de las habitaciones, sobre una pared que terminó hecha añicos luego de que ella interviniera.

En esta, la joven comenzó a martillar poco a poco, rompiendo las capas superficiales del muro, para empezar a escribir las letras ‘FU’, un acrónimo para la expresión “F*** you”, un insulto muy grande que traduciría a “J*dete” al castellano.

Pero no conforme con eso, también sacó unas latas de pintura en aerosol, para dejar muy claro su parecer ante la situación, dibujando un corazón rosa que significa “con cariño” y al final escribió en negro “de tu ex”.

“A mí no”, se lee en la descripción que la usuaria puso junto al video en Tik Tok, confirmando entre hashtags que el motivo de la fechoría se trataba de una venganza a una infidelidad.

Los usuarios rápidamente hicieron crecer el video en reproducciones, haciéndolo en poco tiempo viral, con unas 3.1 millones de ‘likes’ y casi los 76 mil comentarios, muchos con humor y aplaudiendo la acción, mientras que otros desaprobaron la ocurrencia de la tiktoker, advirtiéndole que acaba de presentar pruebas para una demanda.

“No hizo nada malo, sólo algo de diseño de interiores”, “Una artista”, “En verdad hace que la habitación cobre vida”, “Eso es fácil de arreglar, debió haberlo hecho en su auto como la canción dice”, se lee en los comentarios del video en Tik Tok.