Ed Maverick cierra su cuenta de Twitter por ciberacoso

El cantante Ed Maverick ha cerrado su cuenta de Twitter tras ser víctima de una campaña de ciberacoso en su contra desde hace meses.

Esto sucede dos días después de que el chihuahuense de 18 años publicara un tuit pidiendo un alto a los insultos en su contra, asegurando que lo que empezó como una broma con el paso de los meses se salió de control.

"vatos ya en buen plan si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. y meeeenos se escuden en "es un mame no aguantas nada". mis huevos. eso se está saliendo de control y no está bien. adiós (sic)", escribió.

En otro tuit, Ed Maverick dejaba en claro que no buscaba ningún tipo de publicidad, sino que lo en paz y poder interactuar con quienes escuchan su música.

Imagen: Captura de Twitter

Sin embargo, al ver que la ola de insultos y memes burlándose de él no cesaban, al parecer el cantante optó por eliminar su cuenta personal de Twitter.

Al intentar acceder al perfil de Twitter del músico esto es lo que aparece. Imagen: Captura de Twitter

La acción ha tenido repercusión en la red social, donde EdMaverick se ha posicionado como tendencia en unas pocas horas.

Mientras algunos usuarios continúan con las burlas, otros señalan la seriedad del tema del ciberacoso y las repercusiones emocionales y psicológicas que este puede causar en las víctimas.