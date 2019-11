Ed Maverick pide un alto al ciberacoso en su contra

El cantante mexicano Ed Maverick exigió un alto al ciberacoso del que es víctima desde hace algunos meses en redes sociales.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el artista de 18 años nacido en Chihuahua aseguró que la persistente tendencia a insultarlo en redes sociales "se está saliendo de control".

"vatos ya en buen plan si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. y meeeenos se escuden en "es un mame no aguantas nada". mis huevos. eso se está saliendo de control y no está bien. adiós (sic)", escribió.

En su tuit incluyó una serie de capturas de pantalla a conversaciones donde usuarios desconocidos lo insultan con memes acompañados de groserías en su cuenta personal de Twitter.

Que creíste hijo de toda tu p$%# madre? Que por bloquearnos en Facebook el bullyng iba a parar? (...) Esto es solo el comienzo (sic)", le escribe el usuario @cruzazulino2308.

y cuando digo que se está saliendo de control es cuando recibo este tipo de mensajes, jeje. ¿estoy exagerando? no. pic.twitter.com/lXFThYrSra — ed maverick (@edmaverickmus) November 25, 2019

En un tercer tuit, el músico explica que para él no se trata de un juego ni busca publicidad, sino que busca que el ciberacoso en su contra se detenga y poder interactuar con personas que escuchen su música.

bien atentos a esto



neta esto ya no es un juego ni quiero publicidad solo déjenme en paz y pasármela bonito con la gente que si escucha mi música y le gusta lo que hago, porfa https://t.co/PDIBmRFTxf — ed maverick (@edmaverickmus) November 25, 2019

Cabe decir que desde hace algunos meses se ha vuelto recurrente en redes sociales insultar a Ed Maverick, e incluso existe una página en Facebook que promueve "mentarle la madre" al compositor cada miércoles y que cuenta con más de 6 mil seguidores.