Efecto Mandela, todo lo que recuerdas podría ser falso

¿Alguna vez has escuchado sobre el Efecto Mandela? Este ha sido uno de los fenómenos virales con mayores casos registrados y se trata de una situación curiosa donde varias personas creen recordar nombres, situaciones, hechos y acontecimientos de forma errónea como si fueran reales.

Efecto Mandela, por el nombre, se trata del primer hecho registrado donde varias personas recuerdan que Nelson Mandela falleció en prisión en 1975, mientras que en realidad el ex presidente sudafrficano y premio nobel de la paz, murió a los 95 años de edad en su vivienda en Johannesbrugo, por lo que se cree a través de teorías de internet que podría tratarse que varias personas del mundo tienen recuerdos de un universo alterno.

Pero este no es el único caso, aquí te presentamos otros que quizá recuerdes mal o tengas otro recuerdo.

En 1980, en la película de Star Wats, episodio V, El Imperio Contraataca, la pupular frase pronunciada por Darth Vader a Luke Skywalker, es citada como "No, I am your father" ("No, yo soy tu padre"), pero muchos recuerdan la frase como "Luke, I am your father" ("Luke, yo soy tu padre").

En el asesinato del trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, muchos recuerdan el momento cuando fue atacado, en el auto viajaban cuatro personas pero en realidad fueron seis. Pero es curioso como en un museo dedicado a Kennedy, donde se muestran fotos del día de su muerte, exhiben un auto con solo cuatro lugares.

Otro caso de Efecto Mandela, se trata de la mascota de la franquicia Pokémon, donde muchos recuerdan que la cola del roedor amarillo al final llevaba una línea negra.

al menos para mi así es, de niño lo dibuje un par de veces y lo dibujaba así

Incluso otras personas recuerdan que el ratón Mickey Mouse, tienen memoria de que este ratón llevaba tirantes en su ropa.

La explicación, básicamente, se podría reducir a que nuestro cerebro es adaptativo y tiende a...

Hablando de Disney, hay otro caso popular como la cita de la villana de Blanca Nieves, ya que jamas dijo "Espejito, Espejito...", ya que en la pelícual dice "Espejo Mágico de la Pared".

Hay muchos ejemplos como el señor del juego de Monopoly, muchos lo recuerdan con un monóculo en el ojo, pero este no nunca ha usado dicho artefacto.

¿Looney Toons o Looney Tunes? si recuerda escribirlo como Looney Toons, lamentamos informarle que está incorrecto.

12 Ejemplos sorprendentes que describen "EL EFECTO MANDELA"

Hay muchos ejemplos y quizá incluso usted tenga más que aportar y mucha gente empiece a busca explicaciones, entre una de ellas al parecer es que la concienca es capapz de viajara por distintos universos paralelos y las personas que experimentan estos recuerdos, podrían no estar en su universo de origen.

Para otros, el mundo es un software o una simulación de computadora, comparandolo como la película Matrix, por lo que podrá haber errores en la realidad.