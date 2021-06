"El Covid-19 no existe", maestra pelea con madres por no informarse para educar hijos

Argentina.- "El coronavirus no existe", fueron las fuertes palabras emitidas por una profesora durante una clase virtual en Santa Cruz, Argentina, aunque la mayoría solo escuchaba el discurso de la docente, una de ellas no se quedó callada y la confrontó.

La polémica entre ellos inició cuando la maestra dijo a su grupo de alumnos que el Covid-19 no existe, argumentando que las muertes relacionadas a la enfermedad infecciosa se deben solo por neumonías graves.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue la profesora Emperatriz Rasuri que se volvió viral en su clase de Formación Ética y Ciudadana, después de que una madre inició la disputa con notorio enojo por decirle a su hija que la enfermedad que provoca el virus Sars Cov 2 es una mentira.

Leer más: Viral: Papá pilló a su hijo en protesta y lo regañó enfrente de la policía, Bogotá

Otro punto destacado por los internautas es que, más allá de la gravedad implicada en que una docente difunda información falsa sobre el Covid-19, se debe considerar que la mujer se comportó con poca tolerancia y valores siendo que imparte Formación Ética y Ciudadana.

La madre de familia enojada dice en tono casi furico "No puede decirle a mi hija de 14 años que el covid no existe", sin embargo la respuesta no fue la esperada por alguien que da esa materia: "No existe, usted está equivocada".

“Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos", dijo la encargada del aula virtual, comentario que despertó aún más enojo.

Leer más: Mujer defiende a sus mascotas de un puma con su abrigo para aparentar ser un oso

A continuación las réplicas mutuas continuaron hasta que se finalizó el clip, sin embargo ninguna cedió ante lo dicho por la otra, incluso, la familiar de la estudiante comentó que hace 20 días murió su madre de Covid-19