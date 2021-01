El Rubius responde a la polémica de Andorra ante el llamado del vicepresidente

España.- El popular youtuber conocido como El Rubius responde a la polémica de Andorra: "El vicepresidente de me señala públicamente con el dedo".

El youtuber más popular de España, El Rubius anunció en uno de sus streams en Twitch el pasado domingo que se mudaba a Andorra porque "todos sus amigos están allí" y porque no pagar tantos impuestos "es un plus, obviamente".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El Rubius, Rubén Doblas Gundersen, es uno más de una lista de youtubers que han hecho maletas para cruza a Andorra, así como los otros youtubers que ya se establecieron ahí como TheGrefg, Lolito, Vegeta777 y Willyrex.

El youtuber dijo en transmisión que lleva diez años de su carrera en YouTube pagando y aseguró a la vez que admitía que habría polémica sobre este movimiento.

La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa

Se habla mucho por la mudanza del youtuber, tanto que aunque dijo que no lo haría, El Rubius ha publicado en sus redes sociales explicando su decisión.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

"Hace unos días anuncié a mi público la decisión de mudarme a Andorra. Normalmente no suelo comentar muchas cosas de mi vida personal; mi trabajo ya es una ventana parcialmente abierta a mi vida, y por ello intento preservar mi privacidad y ser dueño de mi intimidad, pero ese día me sentía contento e ilusionado, y cuando llevaba ya nueve horas de directo me dije: Ahora es el momento de contarlo”.

Leer más: Perritos enamoran en TikTok al brincar al ritmo de la música con globos amarrados en su cuello

Detalló que si fuera solo por ganar más dinero, se hubiera mudado ya hace muchos años y agregó que en Madrid nunca se ha sentido del todo cómodo.

"Como bien sabréis, las palabras “Andorra” y “Rubius” han sido trending topic durante varios días. Durante más de una semana, las opiniones sobre mi decisión de mudarme a otro país han llovido sin descanso. Primero empezó con mi público. A mis espectadores les ilusionó que me fuera a mudar, y una gran parte de estos apoyó mi decisión. Pasadas unas horas, un periódico online lanzó una noticia con el titular: Rubius se muda a Andorra para pagar menos impuestos"

Mencionó El Rubius en en su carta ante la salida de la noticia a los medios.

Aunque las críticas lo esperaban, el youtuber no esperaba algunos comentarios.

"Pero una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como a un criminal y decir todas las barbaridades que he tenido que escuchar por parte de muchísimos periodistas (de los que cabe esperar una mínima profesionalidad y rigor) que van a televisión a decir que yo "le robo" al pueblo español".

Explicó y agregó: "Por no mencionar al Vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo".

Según la revista Business Insider, el Rubius tiene 30 años y casi 40 millones de suscriptores en YouTube, ganando 4,3 millones de euros desde el 2006.

Andorra es uno de los países de Europa que no es miembro de la Unión Europea, en los que menos se gravan los impuestos como el IRPF.

Leer más: Querían ahogar sus penas con licor. Detienen a siete personas en Francia por robar vinos por casi un millón de dólares