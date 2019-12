El Señor de los Anillos busca gente fea para su nueva serie

¿Te consideras feo?, si es así te tenemos buenas noticias y podría ser tu mejor momento pues aunque no lo creas dos agencias de Nueva Zelanda anda buscando a gentes fea para la nueva serie de El Señor de Los Anillos.

Sí, es en serio, un par de agencias encargadas de completar el cast para el nuevo proyecto de Amazon de The Lord of the Rings, está buscando personas de físico"raro" en todo el mundo ya que esta siendo complicado encontrar feos en un lugar con menos de 5 millones de habitantes.

Las personas que acudan al casting de Auckland le darán vida a los orcos, la esperada serie comenzará a filmarse el próximo año.

De acuerdo con The Wall Street Journal, BGT Actors Models and Talent inició la cacería de orcos a mediados del presente año y un hombre de nombre Justin Smith, de 41 años atendió el llamada describiéndose con dientes partidos, bajo de estatura y cabello rojo.

"Tengo más que dientes perdidos, no tengo ninguno", dijo Smith al WSJ.

Básicamente soy bajo, tengo el pelo rojo y me faltan dientes

Una de las compañías de casting de Auckland hizo un llamado a los fans de El Señor de los Anillos mediante Facebook solicitando a gente con pocos dientes, mucho vello corporal, con 1.50 metros de altura, sin importar la etnia y sobre todo que se ame a si misma.

El único requisito que pide las agencia es que vivan en Nueva Zelanda o tengan un permiso legal de trabajo.