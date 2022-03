El chiste de Beatriz Gutiérrez Müller que incómodo a AMLO en la inauguración del AIFA

El chiste de "no menos, como cinco", se volvió viral cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto se encontraba en una conversación con el senador Ernesto Cordero en un viaje a Oaxaca y en el video, EPN expresó:

En el video se encuentra Andrés Manuel López Obrador junto al gobernador del Estado de México y los encargados de monitorear los vuelos, el presidente pregunta "¿En cuánto tiempo llega?" y uno de los encargados le respondió " no más de cinco minutos ", fue en ese momento que su esposa aprovechó para hacer un pequeño chiste respondiendo "No, menos. como.... jajaja".

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el