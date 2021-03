"El doctor se negó a atarme las trompas porque no creía que las mujeres debían tomar esa decisión"

Estados Unidos.- Una mujer ha afirmado que un médico se negó a atarle las trompas de Falopio para evitar que pudiera tener más hijos, ya que no creía que "una mujer debería tomar esa decisión sin un hombre"

Sarah-Jo Baskin, madre de tres hijos, ha causado revuelo en TikTok después de responder a un desafío que animaba a las personas a compartir "la cosa más sexista que un hombre te haya dicho".

La estadounidense de 37 años hizo un video en el que recuerda el traumático nacimiento de su segundo hijo hace diez años.

Ella dijo: "Acabo de ver un video sobre lo que es la cosa más sexista que un hombre te ha dicho y la mía tiene que ser cuando tenía 27 años, acababa de tener mi segundo hijo y estaba hablando al médico acerca de que me ataran las trompas.

Yo, en ese momento, no quería más hijos, el trabajo de parto, el parto, todo eso casi nos mata a mí y a mi hijo, así que dije, no, no quiero más.

Me dijo que no lo haría y cuando le pregunté por qué dijo "No estás casada", relató Sarah-Jo.

"Y le dije '¿Qué tiene eso que ver con nada? Este es mi cuerpo, quiero que me liguen las trompas' y él dice 'No te estoy atando las trompas, no creo que una mujer deba tomar esa decisión'... "

El video se volvió viral, fue visto más de un millón de veces y obtuvo miles de me gusta y comentarios.

Mucha gente se indignó y una de ellas preguntó: "¿Habría dicho lo mismo si un hombre le hubiera pedido una vasectomía?".

Sarah-Jo se tomó el tiempo de responder a este mensaje, confesando que le había hecho al médico la misma pregunta.

Ella dice: Es muy gracioso que digas esto, porque en realidad sugirió que mi entonces novio se hiciera una vasectomía, con el comentario indirecto de "si te vas a quedar con él".

En los videos de seguimiento, la madre dice que no denunció al médico en ese momento porque no sabía que podía hacerlo y también responde a las críticas por el hecho de que tuvo un tercer hijo más adelante en la vida, como algunos la gente argumentó que el médico tenía razón al haber rechazado su solicitud por ese motivo.

Ella agrega: "Voy a explicar esto una vez y solo una vez ... Estaba lista para no tener más hijos, casi muero, mi hijo casi muere, un médico me negó eso, me dijo que estaba No lo voy a hacer porque no tenía un hombre que me dijera que podía hacerlo.

"Así que sí, pasan ocho años y boom, me quedo embarazada de otro, solo uno más"

"Mis hijos tienen ocho años de diferencia. Terminé. Pero soy pro-vida para mí, pro-elección para todos los demás. Así que me quedé con mi bebé y me monitorearon de cerca a él y a mí para asegurarse de que todo estuviera bien".

"Pero (el médico) no estaba bien, estaba equivocado. Fue mi cuerpo, mi elección y ningún hombre me dirá lo que puedo y no puedo hacer con mi cuerpo".