El límite eres tú: Maquillista discapacitada hace 'magia' con la boca (VIDEO)

Brasil.- Cléla Rodrígues una mujer de 27 años demostró que aún frente a las limitaciones físicas que las persona puedan enfrentar, con mucho esfuerzo y dedicación se puede lograr un sueño, muestra de ello son los asombraros maquillajes que realiza con su boca, un par de brochas y una paleta de cosméticos.

La mujer se hizo viral en Tik Tok por su gran profesionalismo pues es a través de esta red social en donde Cléla hace gala de los hermosos maquillajes que hace a sus clientas.

De acuerdo con un reportaje realizado por la BBC, Clélia nació arcotroposis, un raro síndrome que le produce una rigidez en dos o más articulaciones limitando su movilidad, en este caso el de sus brazos, situación que le impidió desenvolverse como otros niños.

Sin embargo, eso no fue motivo suficiente para que siguiera su sueño y lograra ser una de las mejores maquillistas, actividad que se convirtió en una de sus más grandes pasiones pues, aunque mencionó que cocinar y experimentar con nuevas recetas para su esposo e hija siempre ha sido un placer. El maquillar lo es aún más.

Comentó que desde pequeña práctico frecuentemente con su boca, realizando actividades como pintar, dibujar, escribir entre otras, mientras que sus primeros maquillajes los realizo a amigas y conforme fue creciendo a otras personas así hasta mejorar su habilidad.

Fue hasta la edad de 24 años cuando Cléla Rodrígues decidió llevar su pasión a otro nivel al darse cuenta que podía realizar el trabajo al igual que otro maquillador que usa sus manos y trabaja profesionalmente, lo que le permitió experimentar con otros tipos de brochas y utensilios.

Leer más: Video. Con todo y bebé en brazos, mujer se pelea con una viejita en un camión

"Me adapto de cualquier forma que pueda y no digo 'oh, no puedo'", mencionó según una publicación de la BBC.

Conforme paso el tiempo, la mujer incursiono en Tik Tok donde comenzó a publicar parte de su trabajo dejando asombrados a miles de personas pues algunos de sus videos en Tok Tok han superado los 13 millones de reproducciones mientras que su número de seguidores supera los 600 mil.