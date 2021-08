¡El que persevera alcanza! Joven se compra su primer refri con esfuerzo y se hace viral

Argentina.- El joven de tan solo 18 años de edad, se volvió viral en la red social de Twitter luego de realizar una publicación donde compartía con felicidad haber logrado comprar su primer refrigerador, provocando la simpatía de los internautas.

En su cuenta personal, Mariano Cantero, originario de Argentina, celebró que después de tanto ahorrar, y trabajar con esfuerzo, había podido comprarse su primer refri, lo que calificó como un "alto progreso".

"Después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso", anotó en el tweet que iba acompañado de una foto de él y su refri.

Los usuarios de dicha red social, se mostraron conmovidos ante el logro de Mariano, quien recibió un sinfín de comentarios de apoyo. "¡Mariano no es una boludez! Hace un año vivo sola y sigo con heladera prestada. Todo cuesto un huevo hermano sentirte orgulloso. Te felicito", expresó una usuaria.

Por otro lado, el medio local La Nación, realizó una entrevista al joven, quien narró que desde que se había mudado pensaba en comprar un refrigerador y lo esencial para su casa, "Quise presumir la heladera que compré con mi esfuerzo, sin plata de mis padres".

Durante la entrevista, Cantero relató el cómo fue el día que se vio en televisión por primera vez luego de que su publicación se volviera viral en redes sociales.

“Estaba trabajando a eso de las 10 de la noche de repartidor. Había visto que tenía demasiados likes, mensajes felicitándome y cuando me mandaron una foto de que yo aparecía en la TV frené para mirar el celular y te juro que me quebré, no podía creerlo, me partió el corazón”, confesó.

Mencionó que tenía tres trabajos; “El primero es con el que me mantengo y ahorro, de delivery en una rotisería; después trabajo en un comedor, ayudo dos veces por semana; y el tercero es una barbería, lo hago en mi tiempo libre cuando quiero una plata extra”.

Vía: Twitter @MarianocanteroO