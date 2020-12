!El trabajo soñado! Te pagan 64 mil pesos por probar camas en lujosos hoteles

Reino Unido.- ¿Te imaginas recibir un pago por pasar tiempo acostado en camas de hoteles lujosos?. Seguramente es algo que solo podrías ver en tus sueños, sin embargo, déjanos decirte que sí existe y hasta se pueden gana 64 mil pesos por ello. Se trata de un empleo ofrecido por el grupo Tielle Love Luxury, una empresa comercializadora de colchones, almohadas, toallas y todo lo necesario para garantizar comodidad en tu habitación.

La finalidad de ofrecer esta vacante de ensueño es comprobar que los colchones que venden a los mejores hoteles del mundo sean de muy buena calidad, pues cabe señalar que esta empresa es reconocida por surtir a hoteles de julo de 5 estrellas, sin duda una gran responsabilidad, es por eso su preocupación de probar los artículos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La persona más afortunada del mundo que se quede con este trabajo recibirá un sueldo de 600 euros (aproximadamente 38 mil pesos mexicanos) para gastos de traslado a los diferentes hoteles, además de mil libras ( poco más de 26 mil pesos mexicanos) para los gatos que se generen durante los cinco días de trabajo donde se buscará calificar la comodidad de los colchones.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, definitivamente no podía ser tan perfecto. De acuerdo a la solicitud no se trata solo de pasar horas durmiendo, sino también elaborar un detallado informe sobre la experiencia, donde no se deberá pasar por alto ninguna situación.

Como era de esperarse, han saltado miles de interesados para este trabajo y por lo tanto la empresa se ha visto en la necesidad de organizar un sorteo para elegir a los nuevos empleados.

Te pagan 64 mil pesos por probar camas en lujosos hoteles/Foto temática

Otra detalle que seguramente te hará llorar es que no está disponible para los mexicanos, en realidad en el sorteo solo participarán personas originarias del Reino Unido, mayores de 16 años. Esto es lógico, no podía ser tan bueno, elegir a una persona extranjera generaría más gastos para la empresa.

La noticia se ha vuelto viral en redes sociales, desatando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, donde también hubo más desilusiones que esperanzas debido a los requisitos.