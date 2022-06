Ella es Nora, la antigua gata callejera sin orejas que se ha convertido en una celebridad en Instagram

Nora, es una ex gata callejera se ha convertido en una estrella de Instagram después de que le quedara un aspecto inusual tras una cirugía para quitarle las orejas después de que se infectaron tras años de vivir en la calle.

Un veterinario de Wisconsin, Estados Unidos, se vio obligado a quitarle las orejeras después de que un buen ciudadano rescató a Nora y la llevó a recibir tratamiento médico, entonces descubrió que la mezcla doméstica de tabby gris de pelo corto sufría infecciones crónicas del oído y hematomas.

La única forma de tratar sus canales auditivos era cortar los colgajos gravemente infectados, dejándola con una apariencia inusual, afortunadamente, el procedimiento salvó la audición de Nora, por lo que, a pesar de dejarla con un aspecto inusual, la moggy todavía puede oír gracias a que los veterinarios cuidaron sus tímpanos y canales, entonces, como cualquier otro gato en el mundo, vendrá corriendo cuando se agite un paquete de Dreamies.

A pesar de los temores iniciales de que no sería adoptada, Nora fue capturada en un mes por la enfermera veterinaria, H Due, y su esposa en enero de 2020 y fiel a su forma felina, el pasatiempo favorito de Nora es la siesta, que hace con Matilda, la perra de tres patas de la pareja.

De hecho, le encanta dormitar tanto que duerme 20 horas al día.

"Nora es un amor absoluto. No tiene ningún miedo y saluda a cualquier persona o mascota de frente", publicó H Due a NeedToKnow.online.

"Tolera a los otros gatos, pero no juegan con ellos, y se acurruca contínuamente a nuestros dos perros. Ella no parece ser más sensible al sonido que mis otros gatos. Tiene varios pares de orejas postizas tejidas, pero nunca hemos tenido que usar orejeras. Ella es muy perezosa, como cualquier otro gato", afirmó.

Nora se ha ganado un ejército de seguidores en Instagram con su cuenta @nora .no.ears, que cuenta con más de 29 mil seguidores.

Algunos de los comentarios que hacen a sus fotos son: "Ella es tan adorable, querida. No necesita orejas para verse tan adorable y dulce", "¡¡Ella es demasiado linda!!", "Earless realmente funciona para ella, ¡muestra esa cara perfectamente hermosa!" y "Me gustaría que mañana la bendiga. La belleza es solo superficial".