Ella es Vanesa, la del audio viral: "Feliz juawelin grupo"

España.- Todos los días ocurren noticias fuera de serie, algunas son demasiado extrañas, otras son muy divertidas, pero lo más valioso de esto son los personajes virales, personas o animales que se vuelven famosos de la noche a la mañana y que podrán pasar los años pero siempre serán recordados, un ejemplo de esto es Vanesa, aquella mujer que le deseó a sus compañeros de grupo un feliz día de "juawelin!, y que nuevamente se ha vuelto tendencia.

Resulta que Vanesa, envió este peculiar saludo a un grupo de Whatsapp en Halloween de 2017, sin embargo, fue un año después cuando se volvió viral en Internet y generó la risa de miles de internautas de todo el mundo, tanto así que hoy en pleno Halloween 2020 nuevamente se colocó entre las tendencias de Twitter, definitivamente el "Feliz Juawelin" nunca pasará de moda.

Vanessa Rosa Cuadra López, se volvió tan viral que apareció en televisión nacional en su natal España, donde con solamente su visita logró enloquecer a toda la audiencia. Por si fuera poco, por motivo de su cumpleaños le obsequiaron pasar un rato junto a Sergio Contreras, su cantante favorito.

Por otra parte, si tenías la duda, Vanesa ya aprendió a decir bien "Halloween", y para probarlo, subió un video a su cuenta de Instagram un año más tarde para comprobarlo.

Lo increíble es que dos años más tarde, Vanesa sigue dando de que hablar por aquel inesperado audio de Whatsapp, incluso los usuarios se dieron a la tarea de crear algunos divertidos memes al respecto, cosa que no podía faltar.

Hay un audio en especial que también incluyó la respuesta de sus supuestos compañeros y, como no podía ser de otra manera, bromearon con la situación. "No sé quien eres, pero me parece que no se dice así, se dice 'jalojei'. Igualmente, Vanessa. Feliz 'jalojei'", se escucha decir a un hombre con acento español.

Cabe señalar que Halloween es una celebración que ha ido tomando fuerza en territorio mexicano, siendo motivo para grandes convivios y fiestas, sin embargo, es importante mencionar que debido a la contingencia sanitaria ´por la que actualmente atraviesa el mundo, lo mejor es seguir las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del virus.