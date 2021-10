"Ella me mordió y yo le pagué con amor": hombre que adoptó una perrita callejera

Un hombre nada rencoroso decidió adoptar una perrita callejera luego de lo mordiera en el brazo y publicó en su cuenta de Twitter lo sucedido junto al relato unas imágenes de ambos.

El usuario de Twitter, Jorge Jaime, se volvió viral por compartir su caso, cuando andaba en la calle, la perrita le atacó, en el brazo y en vez de llamar a la perrera como otro hubieran hecho, decidió ayudarla.

"Ella me mordió yo le pagué con amor y hoy la alimento a diario ellos no son malos solo que aveces en la calle tiene que luchar por su vida hoy solo me ve y corre hacia mi y eso vale más que una mordida muchas personas en su momento conocieron la historia y es real", escribió el buen hombre.

Jorge Jaime recibió agradecimientos y reconocimiento por parte de los cibernautas, de ser una persona de buenas intenciones por adoptar a la perrita en vez de llamar a la perrera.

El noble hombre alimenta a diario a la perrita, la quiere y la cuida a pesar de que le provocó dolor al morderlo.

Según redes sociales este caso ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas y todo indica que Jorge Jaime tiene un inmenso amor por los animales y no es la primera vez que adopta uno.