Emotiva carta que fan envió a esposa de Kobe Bryant conmueve en redes

No cabe duda que la noticias muerte de Kobe Bryant, ha causado un gran dolor a sus fans al rededor del mundo, tal es el caso de una usuaria de redes, quien decidió escribirle unas emotivas palabras a la esposa de la gran estrella de la NBA.

La publicación de la joven rápidamente se volvió viral, ya que sus emotivas palabras llegaron al corazón de todos los que la leían, arrancando lágrimas y al mismo tiempo creando un sentimiento de empatía hacia Vanessa Bryant, quien sufrió la perdida más grande que una madre puede tener.

Ella no puede rezar en estos momentos, entonces déjennos rezar por ella.

Ella no tiene fuerza en estos momentos, así que abracémosla.

Ella no tiene palabras en estos momentos, así que vamos a dejarla sollozar y ser su voz

La carta continua: Ella no entiende en estos momentos, así que recordemos que Él es soberano.

Ella no tiene recuerdos de lo que está sintiendo, así que demostrémosle amor.

Ella está rodeada de curiosos, así que seamos sus guerreros privados.

Ella no perdió a un personaje reconocido en el mundo, ella perdió a su esposo e hija.

Mujeres, esposas, madres… unámonos por Vanessa Bryant.

Por favor, luchemos en espíritu por ella.

Luchemos como si supiéramos que el camino por recorrer será duro.

Luchemos como si su vida no fuera a ser la misma.

Luchemos como si supiéramos que el enemigo quiere tomar su mente.

Lucha con propósito… ¡pelea!”.

Tras la muerte de Kobe Bryant, el mundo puso los ojos en Vanessa y no solo por ser la esposa de un famoso, sino que en el lamentable accidente, también perdió a su hija Gianna de 13 años, quien en ese momento se encontraba con su padre.

Kobe Bryant y su hijas fallecieron la mañana de este domingo al desplomarse el avión en el que viajaban, la noticia dio la vuelta al mundo en segundos, las lagrimas y los homenajes para la estrella de la NBA no se hicieron esperar, la redes sociales, se inundaron de publicaciones, muchas personas manifestaban pesar ante la muerte de la que sin duda será eternamente una leyenda en el deporte.