Empleado renuncia a su trabajo con estilo y se vuelve viral en TikTok

Estados Unidos.- Un joven decidió renunciar a su trabajo, ya que no se sentía feliz y grabó el épico momento donde celebró con una botella de champán.

A través de TikTok @kingcjdukes el usuario decidió sacar una botella de champán después de dejar su trabajo porque sentía que estaba desperdiciando su vida y sus esfuerzos.

El ex empleado grabó el momento y dio sus razones, el tiktoker es un productor musical llamado KingcjDuckes y trabajaba como un empleado para la tienda Staples.

Decidido, renunció con estilo. "Hoy será mi último día. Lo dejo", dijo King a su supervisora quien se quedó sorprendida y al salir de la tienda explica porqué lo hizo.

"Sabes, a veces simplemente dedicamos todo nuestro tiempo a estas empresas que trabajan de nueve a cinco y no disfrutamos de la vida. Estamos aquí para disfrutar de la vida".

"Mi tiempo se acabó. Estoy aquí para crear, para todos, hombre, sigan haciendo lo que hacen, especialmente todos los creativos", comentó King y aconsejó a las demás personas que están en su situación que se animen a hacer lo mismo.

Dijo a sus seguidores que no se rindan y que hagan algo que les apasione ya que a las empresas no les importa y no te vas a hacer millonario trabajando para otras personas.

"No vas a tener valor en ti mismo si no pones valor dentro de ti mismo. Si no eres feliz, déjalo".

Sus seguidores comentaron el video y festejaron su renuncia, el video ya cuenta con más de 243 mil reacciones y 10 mil comentarios.