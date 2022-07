Emprendedora: los empleados no merecen utilidades, tener seguro social es un lujo

México.- ¿Crees que como empleado mereces que te paguen utilidades? Fue el planteamiento inicial de una emprendedora que hizo un sincero gesto de desaprobación al afirmar que los trabajadores no merecen ganar utilidades por su función en la empresa.

Fue en un video publicado en la cuenta de TikTok '@claudiamillank' donde la joven identificada como Claudia Millán consideró que tener seguro social es prácticamente un lujo que se ganan las personas al no tener cultura del ahorro.

"Para empezar, él creó la idea del negocio; trabajó 24/7 para hacer realidad su negocio; invirtió dinero, ahorros, tiempo y esfuerzo; sacrificó tiempo con su familia, viajes, fiestas. Y ¿sabes? Muchas, muchas personas durmieron preocupadas pensando en cómo hacer crecer su negocio", dijo la joven en una lista con cuatro puntos que defienden su planteamiento.

A continuación la mujer autoproclamada emprendedora, mentora e inversionista afirmó que los empleados no se preocupan si la empresa vende o no, ignorando algunos esquemas de pago por comisión en los cuales no hay pago sin ventas.

La creadora de contenido enfocado en consejos financieros también enlistó razones que, según ella, sustentan su opinión: los trabajadores no merecen utilidades.

"Tú solo cobras tu salario si cumples con tu horario, no arriesgaste ni invertiste tu dinero para que la empresa crezca, no sacrificaste tus fiestas familiares porque que tus fines de semana son completos para ti", dijo muy convencida.

Además, la joven agregó: "aparte, como no tienes el hábito de ahorrar la empresa debe pagar tu seguro. Ahora, crees que mereces el fruto de un árbol que no plantaste", dijo la joven con rostro serio.

Te recomendamos leer:

Los comentarios en la publicación se mostraron claramente en su contra con comentarios que resaltaron su desconocimiento del mercado laboral a pesar de decirse emprendedora y mentora.