Empresa de refrescos quiere demandar por plagio a mujer indígena que hace productos con hoja de coca

Colombia.- Coca-Cola exigió a emprendedores de Colombia que retiren el nombre de la marca Coca Nasa en productos a base de la hoja de coca por plagio, denunció la líder indígena Fabiola Piñacué, quien agregó que la empresa internacional amenaza con demandas legales.

"Denuncio públicamente que Coca-Cola envía a sus abogados a prohibirnos usar el nombre de la coca en nuestros productos de coca, amenazan con demandas legales en los próximos días. Tras de ladrones, bufones. ¡Respeten a los pueblos indígenas!", publicó Piñacué en sus redes sociales.

Fue una “reclamación por infracción” la que presentaron los representantes de The Coca-Cola Company a los emprendedores de Coca Nasa, con base en que en que la empresa es “propietaria a nivel mundial” con el fin de “distinguir múltiples productos y servicios, en particular bebidas gaseosas no alcohólicas".

Esta no es la primera vez en que la marca internacional Coca-Cola lanza una demanda en contra del emprendimiento creado por la líder indígena Piñacué, y es que anteriormente Coca Nosa ya había estado en una pelea legal contra la multinacional por cocasek, una de sus bebidas energéticas.

"Muchos nos cayeron a reclamar el nombre. Coca-Cola nos demandó pero no ganaron nada porque nosotros nos hemos respaldado en el tema cultural", dijo la líder indígena a diario El Tiempo en 2020.

En su publicación en redes sociales, Fabiola Piñacué acusó a Coca-Cola de ser una “bebida de la muerte” y adjuntó una captura de pantalla de una nota periodística en donde esta bebida fue la causante del fallecimiento de una persona, además afirmó que la multinacional desprestigia la hoja de coca por el exceso de azúcar y cafeína.

Piñacué hizo un llamado a sus seguidores y usuarios en general para usar el hashtag #CocaColaLadrona para hacer viral el intento de la marca de adueñarse del nombre de una hoja que pertenece a los grupos indígenas de la zona.

"Nuestro humilde equipo jurídico ya ganó una disputa legal a esta empresa por las mismas razones, para nosotros, los indígenas Nasa, pelear es vivir, lo dice la historia de resistencia”.