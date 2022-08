En un asalto, ratero lo deja contestar llamada de su novia; "no vaya a pensar que estás con otra"

La delincuencia, en menor o mayor medida, se encuentra presente en todos los países, por eso es que la gran mayoría de las personas están expuestas a ser víctimas de un asalto. En redes sociales se viralizó la historia de un hombre que contó su curiosa experiencia al ser asaltado.

Uno de los mayores problemas, a día de hoy aún, son los asaltos de los que son víctimas los ciudadanos de a pie, quienes son despojados de hasta lo que llevan puesto por los amantes de lo ajeno.

Mediante su cuenta de TikTok (@alancruzmx), el hombre dio a conocer que una vez le tocó vivir en carne propia una situación donde se mezcló el miedo y el extrañamiento, pues la persona que le robó le dio "chance" para que respondiera su celular, mismo que, durante el atraco, sonaba de manera insistente.

De acuerdo a lo narrado, el asaltante le dijo que podía atender la llamada, asegurando que no quería que tuviera problemas con su pareja, quien podría pensar que no le contestaba porque estaba "con otra".

“Como olvidar cuando en medio de un asalto mi novia estaba marcándome como loca y el ratero me dijo ‘contéstale, no vaya a pensar que estás con otra morra... No te quiero meter en un problema, pa’”, contó el internauta, pero al finalizar la llamada el delincuente se fue con el celular.

Tal había sido la insistencia de su novia en marcarle que el ratero tuvo "compasión" del joven y dejó que, en medio del asalto, atendiera al teléfono celular, pues no fuera a pensar su pareja que estaba con "otra morra".

Ante tal hecho, que no dejó de tener su parte cómica, como era de esperarse rápidamente la grabación se viralizó en TikTok, atrayendo con ello a la caja de comentarios de la publicación a cientos de usuarios.

Entre las reacciones de los internautas algunos compartieron sus experiencias con otros delincuentes "generosos", como quien refirió: "a mí cuando me asaltaron trabajaba en una farmacia, el asaltante me dijo’ agarra dinero para ti también’ y yo no, gracias así está bien”, señaló uno.

El clip que cuenta la "noble" acción del asaltante ya acumula más de 150 mil "me gusta", casi 4 mil compartidos y más de 800 comentarios de usuarios que no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus mejores chistes.