Enfermera renuncia a su trabajo para ganar más de un millón de pesos en OnlyFans

Estados Unidos.- Una enfermera que trabajaba en cuidados intensivos y que arriesgó su vida para salvar a otros durante la pandemia, ahora gana 50 mil libras al mes (más de un millón de pesos) en su cuenta de OnlyFans.

Allie Rae, madre de tres hijos, contó cómo dejó su trabajo como enfermera en una sala neonatal de cuidados intensivos después de que sus colegas descubrieron su cuenta OnlyFans.

Allie, que trabajaba 14 horas al día, encontró consuelo en Instagram , donde comenzó a subir fotos de sí misma y consiguió casi 70 mil seguidores.

Pero ella afirma que esto la puso en problemas después de que colegas de su hospital en Massachusetts, Estados Unidos, descubrieron la cuenta de OnlyFans.

La madre de tres dice que seis de sus compañeras de enfermería la denunciaron a Recursos Humanos en septiembre del año pasado después de encontrar su contenido picante.

Hablando con el medio Daily Beast sobre el incidente, lo llamó "Mean Girls para adultos".

Inicialmente se quedó con una advertencia, ya que no usó su nombre real ni reveló su lugar de trabajo en línea.

Pero las cosas empeoraron mucho en diciembre cuando a Recursos Humanos se le entregaron pruebas de su cuenta de OnlyFans.

Ella dijo: "Era como Mean Girls para adultos".

La joven relató: Hicieron que el director se involucrara y fue, "Debes deshacerte de esta cuenta o no podemos permitir que trabajes aquí".

A Allie se le dieron dos opciones: eliminar su perfil o irse.

La modelo de OnlyFans gana más de un millón de pesos al mes / Foto: Captura

Harta de ser arrastrada sobre brasas y de hacer una fortuna con su trabajo paralelo y harta de cómo la trataban, Allie dejó de amamantar ahora.

Ella dijo: "El estigma contra las personas en la industria del trabajo sexual y OnlyFans expulsó a una muy buena enfermera del hospital".

"Ni siquiera necesitaba el dinero, estaba ganando más dinero con OnlyFans que como enfermera y solo lo hacía porque me encantaba, pero una vez que me convertí en 'la chica que hace OnlyFans', me destrozó".

Ahora dice que gana alrededor de £ 53,000 ($75,000 dólares) al mes, superando su salario anual anterior de enfermera ($93,000 dólares) en solo ocho semanas.

Después de haber superado la pandemia, Allie dice que también quería pasar más tiempo en casa con sus tres hijos, de 18, 17 y 12 años.

Ahora está considerando mudarse a Florida con su familia, quienes dice que apoyan plenamente su nueva línea de trabajo.

Sus dos hijos mayores están conscientes y están bien con su nuevo trabajo, pero ella aún no se lo ha dicho a la niña de 12 años.

A pesar de la perspectiva de una nueva casa y disfrutar de un alto ingreso, Allie dice que todavía extraña la enfermería, pero cree que se la aprecia más como modelo que en su antiguo trabajo.