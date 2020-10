Enfermeras fingen muerte de un paciente para grabar video de Tik Tok y causan polémica

España.- En redes sociales comenzó a circular el video donde un grupo de enfermeras españolas finge la muerte de una paciente para luego comenzar a bailar al ritmo de la canción que se volvió viral hace algunos meses por los bailarines del ataúd de origen africano. Como era de esperarse, la polémica grabación generó todo tipo de comentarios por parte de los internautas, de los cuales predominaron totalmente los negativos.

La publicación se hizo por primera vez en Tik Tok y al cabo de unos días se volvió viral en todo Internet, pasando a otras plataformas como Twitter, donde un usuario las criticó con mucha molestia. "Las enfermeras del hospital Joan XXIII, de Tarragona, donde están ingresados unos conocidos, burlándose de los muertos", escribió el usuario.

En el clip de apenas 15 segundos se puede ver claramente a tres trabajadores del hospital con la popular canción de fondo, la cual de acuerdo a los memes hace referencia a que alguien murió. Posteriormente, con una sabana tapan el rostro de una cuarte enfermera que se hizo pasar por muerta. Por si fuera poco, las tres mujeres comienzan a bailar, bailar y hacer todo tipo de escándalo, incluida la supuesta "muerta", quien se levanta de la cama para sumarse a sus compañeras.

De acuerdo al medio español Diari Tarragona, el video se hizo tan viral que fácilmente llegó a manos de las autoridades del hospital, quienes reconocieron que se trataba de empleadas del centro de Salud Joan XXIII, asimismo, dejaron claro que las cuatro involucradas ya estaban identificadas y se comenzaría una serie de investigaciones para tratar de esclarecer el caso y así dictaminar una sanción.

La institución calificó el acto de "inapropiado" el hecho de que se realizaran ese tipo de bromas en horas de trabajo, sobre todo explicaron que "no representaban" al resto de sus trabajadores.

No solo se burlan de los enfermos, se burlan del Covid porque no veo esa seguridad de la que tanto se quejaban. Y luego tienen los santos cojones de pedir más sanidad pública para sus chiringuitos y mamandurrias. A estas subnormales no les quiero pagar el sueldo. Prefiero dárselo a uno que pida por la calle", comentó un usuario.