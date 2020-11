Enfermero mexicano graba un video de despedida antes de morir por Covid-19

Chihuahua.- Un joven enfermero grabó un video de despedida momentos antes de ser intubado y posteriormente perder la vida debido a complicaciones de Covid-19. Se trata del enfermero Sergio Humberto Padilla Hernández originario del estado mexicano de Chihuahua.

En la grabación, se puede ver al trabajador de la salud tendido sobre una cama del Hospital Ángeles de dicha ciudad, con un suministro de oxigeno el cual ya había dejado de cumplir su función ya que el cuadro de Sergio estaba complicándose gravemente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante", dijo el enfermero mientras presentaba problemas para respirar.

Los volveré a ver, amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego", agregó.

Momentos después del video, Sergio fue sometido a un tratamiento de intubación pero desafortunadamente no logró sobrevivir.

Como era de esperarse el video se volvió viral en Internet y generó gran cantidad de reacciones por parte de los internautas, quienes buscaron hacer conciencia a través de las duras imágenes.

Por su parte el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) se unió a la pena que embarga a la familia de Padilla Hernández. "Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) se unió a la pena que embarga a la familia de Padilla Hernández", dice el comunicado.

La pandemia de Covid-19 llegó para cambiar el mundo por completo, algo que nadie esperaba, ni siquiera los especialistas más preparadas en el tema. Hasta el momento este nuevo coronavirus ha cobrado la vida de más de 1.25 millones de personas, y no solo eso, sino que también provocó una fuerte crisis económica y sobre todo emocional. Desafortunadamente no hay una fecha exacta para que todo regrese a la "normalidad", solo queda ser pacientes y seguir tomando las medidas necesarias para tratar de que la enfermedad no se propague.