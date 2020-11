Engañan a revista científica y publica artículo sobre Covid-19 y Pokémon

Estados Unidos.- La pandemia ha sido uno de los eventos más complicados de la humanidad en los últimos 100 años, la enfermedad de Covid-19 ha cobrado la vida de más de 1.33 millones de personas y sigue causando estragos en la vida social y económica de todos, aunado a esto, se encuentran los charlatanes que han querido aprovecharse de la situación ofreciendo información falta, la cual a menudo se pueden ver en redes sociales y algunos portales de poca confianza, sin embargo, el hecho de que aparezca en una revista científica sería demasiado bajo; pues aunque no lo creas, sí sucedió y peor aún, el artículo afirmaba que el coronavirus SarsCov-2 era esparcido por un Pokémon parecido a un murciélago.

Este artículo de nombre "Brote de Covid-19 en Cyllage City al consumo de Zubat", fue publicado el pasado 18 de marzo de 2020 en la revista American Journal of Biomedical, editorial de bastante prestigio en temas relacionados con la ciencia. Dicho artículo habla sobre que el "Zubat" (personaje del anime Pokémon), propagó el virus en una ciudad ficticia. Por si fuera poco, en la investigación se citó Bruce Wayne, (personaje ficticio de Batman), donde hablaba sobre el uso de murciélagos para combatir el crimen y hasta se menciono a la "enfermera Joy" y hasta a "Dr.House", otros personajes de la televisión.

El responsable de todo esto fue el entomólogo Matan Shelomi, quien se atrevió a realizar esta atrevida investigación con la única finalidad de mostrar la poca seriedad de la revista por publicar articulos verdaderamente científicos, pues al publicar cualquier cosa sin fundamentos, sin filtros ni control de calidad, pueden afectar considerablemente a las personas. "Una revista que publica este artículo no practica la revisión por pares y, por lo tanto, debe ser depredadora", dijo Shelomi.

Editores como BiomedGrid (que publica American Journal of Biomedical Science & Research), OMICS o Longdom Publishing aceptarán cualquier cosa siempre que los autores acuerden pagar las tarifas de acceso abierto, que van desde menos de $ 100 hasta varios miles de dólares. (No he pagado un centavo hasta ahora, ya que algunas de estas revistas publican los manuscritos enviados antes de recibir el pago). Las revistas depredadoras son solo blogs caros, no más confiables como fuentes de información científica que el feed de Twitter de una celebridad, pero desafortunadamente igualmente confiables en algunos círculos", explicó Shalomi.

Por si no fuera suficiente, el artículo de Pokémon fue tomado por un físico con sede en Túnez, para publicar "Los múltiples efectos del brote de Covid-19", donde afirmaba que la enfermedad fue creada en un laboratorio y se podía tratar con algunas hierbas. Además, en otra revista se citó una de sus referencias inventadas, la "Signos y síntomas de la infección por Pokérus", algo simplemente vergonzoso y decepcionante.

Engañan a revista científica y publica artículo sobre Covid-19 y Pokémon/ thescientist

Cabe señalar que no es la primera ver que Shelomi expone a las "revistas depredadoras", por lo tanto aprovechó una vez más para alertar a los lectores sobre el riesgo que existe de consumir estos artículos. "existe una amplia oportunidad para usar esos lugares deliberadamente para impulsar el fraude y la desinformación", dijo.

"¿Qué es impedir que alguien, usando su nombre real o un nombre falso (¡o tu nombre!), Publique un artículo que afirme que el jugo de col rizada previene el SIDA, que las vacunas causan transexualismo, que ciertas razas son inferiores, o cualquier otra tontería igualmente erótica, y luego citando públicamente ese documento como evidencia? La respuesta es nada", explicó.

Matan Shelomi es profesor asistente de entomología en la Universidad Nacional de Taiwán/ Twitter

Al final recomendó a todos los investigadores no venderse a "revistas depredadoras" si quieren ser tomados en serio, ya que esto podría provocarles un fracaso rotundo en sus carreras. Matan Shelomi se ha caracterizado por escribir artículos falsos bajo el seudónimo de Mattan Schlomi. Actualmente es profesor asistente de entomología en la Universidad Nacional de Taiwán. Por último bromeó sobre la vergonzosa situación, "si algún instituto quiere otorgarme un título honorífico en Estudios Pokémon por mi eminencia en el campo, lo acepto alegremente".