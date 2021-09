¿Engañas a tu pareja? Mujer responde a esta pregunta con insólita revelación (VIDEO)

Cuando las parejas deciden vivir junto se casan llegan a ciertos acuerdos que facilita la convivencia y aligera la carga de las labores domésticas y económicas. No existe un reglamento uniforme sobre las reglas que toda pareja deba de aplicar para que su relación perdure, pero la gran mayoría coincide en tener honestidad.

Este no fue el caso de una mujer, quien decidió sincerarse en un video de Tik Tok y confesar que por más de un año ha engañado a su pareja. Pero no es lo que muchos creerían, ella no confesó ni una relación clandestina o algo parecido, pero su actual causó polémica.

¿Qué confesó? Jaynee explicó que su pareja se encarga de pagar los gastos fuertes desde que se fueron a vivir juntos, hace un año. Él cubre los gastos de agua, luz, electricidad y la renta del departamento que comparten, desconoce por completo la identidad del arrendador

Así es, Jaynee es la propietaria del departamento que comparte con su pareja y además de hacerle creer que el lugar es rentado, lo persuade para que pague una renta anual.

“Mi pareja y yo hemos estado viviendo en este lugar por un año. Él paga el alquiler y todas las facturas importantes. Poco sabe él que soy la propietaria y que he sido dueña de este lugar durante cinco años. Así que sus depósitos van directamente a mí", dijo.

Tal confesión generó una serie de reacciones diversas en la red social. Mientras algunos la juzgaron por engañar a su pareja de esa forma, otros la justificaron.

Los retractares de la mujer la tacharon de mentirosa, ladrona, infiel y la acusaron de estar “ordenando” a su pareja.

Otros, mostraron simpatía por Jaynee y la justificaron al decir que su actuar no era tan malo pues debía de pagar una hipoteca y las reparaciones del lugar.

Hasta el momento se desconoce si en novio de Jaynee se enteró o no de este engaño o el futuro de la pareja ante esta revelación.