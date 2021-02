"Era mi familia": Abuelito llora de rodillas la muerte de su caballo

El Salvador.- Un abuelito llamado Don Carmelo, quien se dedica al comercio de lácteos en El Salvador, protagonizó un momento que nunca será olvidado tras despedirse entre lágrimas y de rodillas del caballo que lo acompañó por nueve años.

Fue el pasado miércoles 2 de diciembre cuando el hombre de la tercera edad quedó grabado por la cámara de personas curiosas cuando "Trencito", su mascota, amigo y familiar quedó tendido en plena calle.

El sujeto se arrodilló sobre el piso, colocó los brazos hacia el cielo y comenzó a llorar abiertamente en forma de lamento por el fallecimiento. Según sus palabras, fue más que un animal de carga.

A sus 70 años y en compañía de Trencito, Don Carmelo recorría las calles de Ahuachapán, El Salvador, para ofrecer productos lácteos hechos por él mismo. ¿Su intención? Lograr obtener sustento para su esposa.

En entrevista para el sitio web ElSalvador.com, explicó que además de lamentar la muerte de su amigo, también se hincó para agradecer a Dios por el tiempo que se lo había prestado, pues tiene dificultades para desplazarse.

Era mis canillas porque no puedo caminar. Después de Dios, me ayudaba para mantener a mi esposa", expresó.

Don Carmelo explicó que tanto él como su esposa son ancianos, por lo cual no es tan sencillo obtener el sustento diario. Narró que los dos se pusieron a llorar tras la noticia, pues tendrá problemas para hacer sus ventas.

Mis pies eran el caballo.(Los vecinos) me decían que me lo cambiaban o me lo compraban, pero les decía que no", dijo.