¡Era su sueño! Abuelita pide sesión de fotos e intenta pagar con manzanas (VIDEO)

Saltillo.- Pedro OBfirê realizaba fotos en el centro de Saltillo, Coahuila cuando una mujer de la tercera edad se le acercó para pedirle una sesión, pues siempre le ha gustado posar ante la cámara, lo sorprendente del momento fue que mostró sus buenos valores al intentar pagarle con el único bien que tenía, manzanas.

La abuelita se hizo viral en redes sociales después de que el joven artista publicó la conmovedora historia junto con el resultado que podrás ver más adelante, además, grabó un video para relatar su inesperado encuentro.

En las fotos se ve a la mujer posar ante el lente, quieta, en espera de que el fotógrafo presione el botón de la cámara y quede inmortalizado para siempre ese momento. Las capturas muestrean a la modelo con diferentes rostros, posiciones y diferentes planos.

Foto: Captura

"Me encontré a esa abuelita muy carismática mientras tomaba fotografías y ella me dijo que si cobraba porque tenía muchas ganas de una fotografía, pero que no tenía dinero pero si unas manzanas; eso fue lo de menos y la capture para siempre, eso no evito que saliera muy chula", escribió el joven en el video subido a TikTok.

Leer más: ¿Oferta o truco publicitario? Busca liquidaciones en Bodega Aurrera, el nuevo reto viral

Lo sucedido con la tierna y honesta abuelita llegó al corazón de miles en internet, pues solo en la red social de origen chino y Facebook acumula más de 25 mil me gusta, mientras casi 4 mil personas lo han compartido.